La Generalitat Valenciana envía mensajes Es-Alert para advertir del temporal de viento

La Generalitat Valenciana ha enviado mensajes Es-Alert en las tres provincias en previsión del temporal de vientos, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo en la región de Castellón.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha lanzado este viernes de tarde mensajes a los teléfonos móviles para instar a los ciudadanos a evitar desplazamientos, actividades en el exterior y llamadas "innecesarias" al teléfono 112. Considera que el riesgo es "extremo" y avisa de que la situación puede agravarse a medianoche, hasta el punto de que se alcancen "rachas extremas" de viento durante todo el sábado.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido igualmente "máxima precaución" en un mensaje difundido en redes sociales y en el que ha compartido el texto del Es-Alert.

La Aemet ha puesto bajo aviso a toda la comunidad, aunque ha coloreado de rojo la provincia de Castellón por rachas de viento que pueden alcanzar en el litoral los 130 kilómetros por hora y, en el interior, sobrepasar incluso los 140 kilómetros por hora. En el extremo norte de Valencia también se pueden superar los 100 kilómetros por hora, según consta en un comunicado de la Generalitat.

El servicio de emergencias ha llamado a adoptar "medidas preventivas" ante los actos y festejos que puedan estar convocados para este sábado con motivo del Carnaval, en caso de que puedan registrarse "caídas de objetos, árboles y elementos de mobiliario urbano". Renfe ya ha avisado de que "el servicio ferroviario podría verse afectado" por el temporal.