Juan Ayuso se marca el Tour como objetivo del 2026 y espera que Mads Pedersen sea su Wout van Aert
- El ciclista español afronta con ambición la próxima temporada en su nuevo equipo Lidl-Trek
- En una entrevista en Radiogaceta, el excorredor de UAE dice que ahora está en un "entorno sin egos"
Juan Ayuso ha cambiado de equipo, pero sigue igual de ambicioso. El ciclista español se ha marcado el Tour como principal objetivo para el año 2026 y espera contar en la carrera francesa con la ayuda de la estrella del equipo Lidl-Trek en los últimos años, el danés Mads Pedersen.
En una entrevista en Radiogaceta de los deportes de RNE, Ayuso ha elogiado al excampeón del mundo y ha comparado su potencial en el Tour con el del belga Wout van Aert, un corredor todoterreno que en las últimas temporadas buscó victorias de etapa al tiempo que hizo de gregario para sus líderes en el Jumbo / Visma, en particular para Jonas Vingegaard.
Pedersen, al que el año pasado su equipo no seleccionó para el Tour, ha revelado que aspira a lograr el maillot verde de los puntos en la carrera más importante del mundo. Preguntado sobre si ese objetivo de su compañero del Lidl perjudica sus opciones frente a otros equipos eventualmente centrados en sus jefes de fila para la clasificación general, Ayuso ha admitido este viernes que Pedersen tiene la condición de "líder" en el equipo. "Nunca ha conseguido ganar el maillot verde y creo que este año tiene su oportunidad. Hemos visto a Mads sacrificarse por sus compañeros sin dudarlo. Y cuántas veces Wout (Van Aert) ha ayudado a sus lideres a conseguir el objetivo en la general... Mads es más que capaz para hacer cosas como con las que ha hecho Van Aert", ha comentado el doble ganador de etapa en la última Vuelta a España.
Ayuso se pone como objetivo "realista" el podio en la próxima ronda gala.
Pasar página
Ayuso cerró en esa carrera su etapa de cinco años en el todopoderoso UAE, el equipo de Tadej Pogacar. El español terminó enfrentado a la dirección del equipo y justo este mismo día ha aprovechado para retractarse de las declaraciones en las que les acusó de ejercer una "dictadura". Ha sido mediante un comunicado en sus redes sociales --una especie de disculpa-- en la que expresa su agradecimiento a todo el UAE y da por "cerrado completamente" ese capítulo.
Ahora, Ayuso vuelve a reclamar su condición de líder para las grandes vueltas en un equipo que cuenta con otros corredores que pueden competir con él por ese puesto como el también danés Mattias Skjelmose.
El anuncio del fichaje de Ayuso no fue muy bien recibido por Skjelmose, aunque según el español su nuevo compañero ya le ha pedido disculpas. Además, el ciclista barcelonés, de 23 años, ha dicho en la concentración del Lidl-Trek en Denia (Alicante) que ahora está en un "entorno mucho más tranquilo, mucho más amigable, sin egos". "Un entorno que realmente me quiere", ha sentenciado sobre la acogida que ha tenido en el equipo estadounidense.
En cuanto a su calendario para 2026, ha explicado que empezará en la Vuelta al Algarve y que luego afrontará la París-Niza como uno de los "grandes objetivos" de la primera parte de la temporada, que completará en principio con la Itzulia (Vuelta al País Vasco) y con las clásicas Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, en el que será su debut en un monumento. Después preparará el Tour con el Dauphiné y la última parte de la temporada estará condicionada por lo que pase en la grande boucle.
Por ahora no descarta su participación en la Vuelta a España y lo que sí espera es correr el Mundial.