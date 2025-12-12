Juan Ayuso se marca el Tour como objetivo del 2026 y espera que Mads Pedersen sea su Wout van Aert

Juan Ayuso ha cambiado de equipo, pero sigue igual de ambicioso. El ciclista español se ha marcado el Tour como principal objetivo para el año 2026 y espera contar en la carrera francesa con la ayuda de la estrella del equipo Lidl-Trek en los últimos años, el danés Mads Pedersen.

En una entrevista en Radiogaceta de los deportes de RNE, Ayuso ha elogiado al excampeón del mundo y ha comparado su potencial en el Tour con el del belga Wout van Aert, un corredor todoterreno que en las últimas temporadas buscó victorias de etapa al tiempo que hizo de gregario para sus líderes en el Jumbo / Visma, en particular para Jonas Vingegaard.

Pedersen, al que el año pasado su equipo no seleccionó para el Tour, ha revelado que aspira a lograr el maillot verde de los puntos en la carrera más importante del mundo. Preguntado sobre si ese objetivo de su compañero del Lidl perjudica sus opciones frente a otros equipos eventualmente centrados en sus jefes de fila para la clasificación general, Ayuso ha admitido este viernes que Pedersen tiene la condición de "líder" en el equipo. "Nunca ha conseguido ganar el maillot verde y creo que este año tiene su oportunidad. Hemos visto a Mads sacrificarse por sus compañeros sin dudarlo. Y cuántas veces Wout (Van Aert) ha ayudado a sus lideres a conseguir el objetivo en la general... Mads es más que capaz para hacer cosas como con las que ha hecho Van Aert", ha comentado el doble ganador de etapa en la última Vuelta a España.

Ayuso se pone como objetivo "realista" el podio en la próxima ronda gala.