Hora, dónde ver en TV y claves del Quinto Encierro de San Fermín 2026

El 11 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Quinto Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de José Escolar y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

Este sábado llega el turno de los temidos toros de José Escolar, protagonistas habituales de los encierros más tensos. Esta divisa de origen Albaserrada, procedente de Ávila, destaca por sus ejemplares cárdenos y un comportamiento imprevisible que convierte cada carrera en un desafío extremo para todos. Su carácter duro y encastado genera un profundo respeto tanto en corredores como en toreros.

Hora, canal y dónde ver el Quinto Encierro de San Fermín 2026 El quinto encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este sábado 11 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. La corrida vespertina contará con Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca, quienes se enfrentarán a este hierro en una tarde marcada por la épica y la emoción.