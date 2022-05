El Real Madrid se ha impuesto al Liverpool 0-1 en la final de la Champions League. Una de las claves del partido ha sido mantener la portería a cero, porque los ingleses han generado más ocasiones de gol, mientras que los blancos han aprovechado una de sus escasas llegadas.

Por eso, uno de los factores claves ha sido tener bajo los palos al mejor portero de la Champions -tal vez del mundo en este momento-, que es el belga Thibaut Courtois. La UEFA le ha designado 'MVP' de la final.

En la rueda de prensa previa le recordaron su participación en la final de Lisboa 2014, pero como meta del Atlético de Madrid. Courtois respondió: "Ahora estoy en el lado bueno de la historia".

Para el Madrid sí que ha sido el lado bueno tener a Courtois en su lado de las dos porterías. El internacional con Bélgica se corona con 61 paradas en 14 partidos, a una media de 4,7 por partido.

Comenzó pronto a achuchar el Liverpool el área del Madrid, con el cuadro de Ancelotti un tanto sorprendido de la intensidad en el inicio del partido.

Pronto empezarían a llegar las ocasiones de los 'reds', pero ahí aparecieron los guantes del portero del Madrid. Courtois le sacó una mano clave a Salah, luego desbarató otra ocasión muy clara de Mané con ayuda del poste.

Los blancos salieron algo más entonados en la segunda parte, pero el Liverpool no le perdió la cara al partido y siguió atacando. Hasta tres ocasiones claras llegó a tener Salah, que tendrá pesadillas con Courtois.

"Se me acaban los calificativos para el partidos de Courtois."

A medida que pasaban los minutos, los compañeros le arropaban con palmadas y abrazos, conscientes de la importancia de sus paradas. Al final del partido fue uno de los más buscados por las cámaras y de los más aclamados por la afición.

"Por mis muertos que iba a ganar una Champions"

El "lado bueno" salió a relucir de nuevo en la entrevista posterior a Movistar+. Courtois se acordó de las críticas recibidas por esa frase en la rueda de prensa previa y se reivindicó.

"Thibaut Courtois tras ganar la Champions: "Yo me siento muy bien este año, hemos hecho un gran trabajo"."





"Tantos años, tanto trabajo, venir al club de mi vida, ayer ya lo dije que el Madrid gana y es así. Muchos de Liverpool y otra gente criticándome pero hemos demostrado quién es es el rey de Europa", indicó Courtois.

"Me siento muy bien este año, he manejado bien las últimas semanas, y una vez que haces la primera parada luego estás concentrdo, y saqué las ocasiones de Mané y Salah. Hoy nadie me podia quitar las ganas de ganar una Champions. Por mis muertos que iba a ganar una", añadió el belga.