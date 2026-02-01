Alerta por lluvias frecuentes y deshielo en Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia y Extremadura
- Las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora mantendrán activo el aviso amarillo durante toda la jornada
- En los litorales de Bizkaia y Gipuzkoa se esperan olas de entre cuatro y cinco metros
Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia y Extremadura están este domingo en alerta amarilla por precipitaciones, deshielo y fenómenos costeros.
Las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora mantendrán activo el aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo ante lluvias frecuentes en el sistema Central de Ávila, donde se esperan acumulados de 30 o 40 litros en 24 horas, segú la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Habrá previsiblemente deshielo en otras áreas del sistema central de Ávila, donde la cota de nieve se situará sobre los 2.000 metros. Ese aviso, además, seguirá vigente en las primeras horas del lunes. Se espera que las frecuentes precipitaciones en el sur de esa provincia dejen acumulados de unos 60 litros por metro cuadrado.
Otros puntos del sistema Central de Salamanca, como Ciudad Rodrigo, la Alberca o Béjar se verán afectados por el deshielo y un temporal de lluvias que podría dejar hasta 40 litros por metro cuadrado.
Olas de entre cuatro y cinco metros en Bizkaia y Gipuzkoa
En el norte de la península, el aviso se mantendrá hasta mediodía en el País Vasco ante el riesgo de ciertos fenómenos costeros en los litorales de Bizkaia y Gipuzkoa, donde se esperan olas de entre cuatro y cinco metros.
La misma alerta amarilla se ha mantenido brevemente a primera hora en el litoral cantábrico por los riesgos de un mar combinado del oeste o noroeste y olas de entre cuatro o cinco metros.
La comunidad gallega no estará en alerta hasta las 18;00 horas, en las que el aviso se activará en áreas de las provincias de Ourense Pontevedra y A Coruña, esta última la más impactada por el tiempo. Allí se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta cincuenta litros por metro cuadrado y rachas de hasta ochenta kilómetros por hora.
En cuanto a Extremadura, en algunos puntos de la provincia de Cáceres se esperan a partir de las 18:00 lluvias frecuentes.