Alerta por lluvias frecuentes y deshielo en Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia y Extremadura

Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Galicia y Extremadura están este domingo en alerta amarilla por precipitaciones, deshielo y fenómenos costeros.

Las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora mantendrán activo el aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo ante lluvias frecuentes en el sistema Central de Ávila, donde se esperan acumulados de 30 o 40 litros en 24 horas, segú la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Habrá previsiblemente deshielo en otras áreas del sistema central de Ávila, donde la cota de nieve se situará sobre los 2.000 metros. Ese aviso, además, seguirá vigente en las primeras horas del lunes. Se espera que las frecuentes precipitaciones en el sur de esa provincia dejen acumulados de unos 60 litros por metro cuadrado.

Otros puntos del sistema Central de Salamanca, como Ciudad Rodrigo, la Alberca o Béjar se verán afectados por el deshielo y un temporal de lluvias que podría dejar hasta 40 litros por metro cuadrado.