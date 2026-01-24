Queralt Castellet vuelve a un podio a trece días del comienzo de los Juegos de Milano Cortina

La 'rider' española Queralt Castellet se ha colgado la medalla de bronce en los X Games de Aspen 2026, escasos trece días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Castellet finalizó tercera en la prueba de Super Pipe, por detrás de la japonesa Sara Shimizu, que se llevó el oro, y de la también japonesa Rise Kudo, medalla de plata.

El regreso al podio de Castellet, de 36 años, dispara la motivación de la catalana, que consiguió la medalla de plata hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.