Snowboard, espectáculo a lomos de una tabla
España aspira a conseguir medallas en halfpipe femenino, con Queralt Castellet, plata olímpica hace cuatro años en Pekín 2022
- Sigue los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 en RTVE.es
El snowboard, pese a su juventud, es ya uno de los deportes más consolidados y espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno. Debutó como disciplina olímpica en Nagano 1998 y en Milano Cortina 2026 estará presente con once pruebas diferentes, desde las técnicas, como slopestyle, halfpipe y big air, hasta las carreras más puras del eslalon gigante y el snowboard cross.
El halfpipe es la modalidad más célebre dentro del abanico de pruebas técnicas practicadas con una tabla de snow. El medio tubo en forma de U sobre el que se practica es un clásico de los deportes extremos, desde el skateboard hasta el patinaje. Sobre nieve y con una tabla en los pies, es sencillamente espectacular. Mientras, en el slopestyle los trucos se practican en un recorrido cuesta abajo y el big air, la más joven de las disciplinas, concentra la creatividad en un solo salto. España contará en estas dos últimas pruebas con Nora Cornell, que debutará en unos Juegos con 20 años.
Entre los trucos del halfpipe, donde compite la subcampeona olímpica española Queralt Castellet, uno de los más complejos y vistosos es el Cab 1080, que consiste en un triple giro de 180 grados que se inicia y finaliza de espaldas. Es muy valorado por los jueces y uno de los ases en la manga de la veterana rider española.
Carreras vertiginosas
Las carreras de snowboard cross también son espectaculares y las llegadas de foto finish, muy frecuentes: el último estirón de tabla ha dado más de una alegría a multitud de riders. Así consiguió en 2021 la victoria en el mundial de la especialidad el español Lucas Eguibar, con un esprint final que lo llevó a lo más alto. Eguibar y Álvaro Romero representarán a España en esta especialidad.
La velocidad lo es todo en el snowboard cross, donde un grupo de riders parte al mismo tiempo en una carrera sin tregua por un circuito rapidísimo con un solo objetivo: cruzar la meta en primera posición. En estos juegos repite la versión mixta por equipos, tras su estreno hace cuatro años en Pekín. Por su parte, en el eslalon gigante paralelo la emoción se vive en cada metro de una carrera entre dos riders montaña abajo al más puro estilo esquí alpino.
El 5 de febrero arranca la competición de snowboard en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Once días de trucos, saltos, habilidad y velocidad a raudales. El 12 de febrero será el día marcado en rojo por la afición española, con las finales de halfpipe femenino y snowboard cross masculino.
El snowboard es una de las tres disciplinas que ha dado una medalla a España en los Juegos Olímpicos de Invierno, junto a esquí alpino y patinaje: en Pyeongchang 2018, Regino Hernández se colgó el bronce en snowboard cross, y en Pekín 2022 Queralt Castellet fue plata en halfpipe.
* Este reportaje es una versión actualizada del que se realizó sobre el mismo deporte y con el mismo formato con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
César Verdúguez (DiseñoRTVE / Evoluciona)