Snowboard, espectáculo a lomos de una tabla

El snowboard, pese a su juventud, es ya uno de los deportes más consolidados y espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno. Debutó como disciplina olímpica en Nagano 1998 y en Milano Cortina 2026 estará presente con once pruebas diferentes, desde las técnicas, como slopestyle, halfpipe y big air, hasta las carreras más puras del eslalon gigante y el snowboard cross.

El halfpipe es la modalidad más célebre dentro del abanico de pruebas técnicas practicadas con una tabla de snow. El medio tubo en forma de U sobre el que se practica es un clásico de los deportes extremos, desde el skateboard hasta el patinaje. Sobre nieve y con una tabla en los pies, es sencillamente espectacular. Mientras, en el slopestyle los trucos se practican en un recorrido cuesta abajo y el big air, la más joven de las disciplinas, concentra la creatividad en un solo salto. España contará en estas dos últimas pruebas con Nora Cornell, que debutará en unos Juegos con 20 años.

Entre los trucos del halfpipe, donde compite la subcampeona olímpica española Queralt Castellet, uno de los más complejos y vistosos es el Cab 1080, que consiste en un triple giro de 180 grados que se inicia y finaliza de espaldas. Es muy valorado por los jueces y uno de los ases en la manga de la veterana rider española.