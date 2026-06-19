Lope da el paso definitivo en 'La Promesa': ¡pide matrimonio a Vera!

Lope, desde su inesperado regreso, ha luchado por conseguir el perdón de Vera. ¡Y lo ha conseguido! Tras sincerarse con ella sobre sus miedos, ha logrado recuperar el amor de la joven. Ahora, ha decidido dar el paso definitivo: se ha arrodillado y… ¡le ha pedido matrimonio!¿Aceptará Vera casarse con el cocinero? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

El perdón de Vera Está claro que la actitud de Lope no ha sido la más adecuada y él mismo lo ha admitido: “Fui un cobarde”. Lógicamente, Vera no dio saltos de alegría cuando vio al cocinero aparecer por el palacio. ¡No quería saber nada de él! Lo cierto es que lo pasó muy mal cuando se marchó y no entiende las decisiones que tomó en el pasado. Él mismo lo sabe y, por ello, no se ha rendido: estaba dispuesto a luchar lo que hiciera falta por conseguir el perdón de la hija de los duques de Carril: “Te amo más que a mi propia vida. Te juro que he sufrido mi cobardía a cada instante. Sigo sin ser el hombre que tú te mereces. Pero, si a pesar de todo, tú me sigues queriendo, yo te juro que voy a luchar cada día de mi vida por convertirme en ese hombre”, confesaba esperanzado. Vera, en un primer momento, se mostraba totalmente reacia a perdonar a Lope. Sin embargo, ha conseguido olvidar el pasado y dar rienda suelta a sus sentimientos: “Te quiero y no he dejado de hacerlo nunca. Incluso después de todo lo que me hiciste, me he esforzado en olvidarte, pero solo he podido quererte”. ¡Una reconciliación realmente emotiva! Lope consigue el perdón de Vera en ‘La Promesa’: mira su romántica reconciliación Andrea San Juan

Lope y Vera: ¿marido y mujer? Desde su acercamiento, Lope y Vera están más felices que nunca, ¡no piensan renunciar a su amor! Además, tienen que recuperar el tiempo perdido. Aun así, la situación ha cambiado por completo: ahora Lope vive en Madrid. Él tiene claro que quiere una vida allí junto a Vera. Ella, sin embargo, no lo ve tan fácil: “Mi única salida es desaparecer, como lo hice cuando me encontraste en el bosque. Cambiar de nombre, de aspecto, convertirme en otra persona. Pero tú no te preocupes, seguirás sabiendo de mí. De esta forma, podrás continuar con tu carrera como cocinero”. El joven no está dispuesto a separarse de nuevo: “He pasado mucho tiempo lejos de ti y no voy a volver a dejar que eso vuelva a ocurrir. Si quieres convertirte en un fantasma, yo lo haré contigo”. Lope está decidido: renunciará a su carrera con tal de seguir junto a Vera. Pero esto no ha quedado en una simple conversación. El muchacho se ha arrodillado y ha pedido matrimonio a la hija de los duques de Carril: “Vera, ¿quieres casarte conmigo?”. ¿Cuál será la respuesta de la muchacha? La situación no es fácil, pero… ¿estarán dispuestos a luchar cueste lo que cueste? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.