Lope consigue el perdón de Vera en ‘La Promesa’: mira su romántica reconciliación

La Promesa no está pasando por su mejor momento y, en medio de esta complicada situación, un regreso inesperado ha terminado trastocando – aún más, si cabe - la vida de Vera. ¡Lope ha vuelto! El cocinero está dispuesto a luchar, cueste lo que cueste, por recuperar el amor de la joven. Y, tras muchos intentos, parece que lo ha conseguido. ¡Así ha sido esta emotiva reconciliación en La Promesa!

El inesperado regreso Lope ha regresado de manera inesperada a La Promesa dejando sin palabras a todo el palacio, principalmente a Vera. El cocinero se marchó de la noche a la mañana, sin dar ninguna explicación, y la hija del duque de Carril no se lo ha perdonado. Tras recibir una carta de Santos, Lope ha decidido volver y tiene un objetivo claro: reconquistar a la que fue doncella. Sin embargo, parece que ella no está por la labor: “Después de todo lo que has hecho, ¿pretendes volver como si nada? Hace mucho tiempo que dejé de contar contigo. Demasiadas complicaciones tengo en la vida como para añadir una más”. Lope regresa a 'La Promesa': conoce los motivos que le han traído de nuevo a palacio Cristina Barco No ha sido el único intento de Lope, lo cierto es que no se ha rendido. Ha querido explicar los motivos de su marcha, aunque las interrupciones por parte de Vera no le dejaban avanzar: “Cuando te marcharse se me vino el mundo encima. Eras lo que más amaba y yo lo estaba perdiendo sin remedio. Fuiste demasiado cobarde para mirarme a la cara y decirme que no me querías”. Los sentimientos de Lope – tal y como él ha confesado – siempre han sido reales. Entonces, ¿por qué se marchó? Todo estaba explicado en la carta que Vera rompió antes de terminar de leer: “Lo siento. Si pudiese volver atrás en el tiempo haría las cosas diferentes. No quería que pensaras que el trabajo con el duque de Carvajal y Cifuentes era más importante que tú. Por eso no fui capaz de contarte la verdad antes de marcharme. ¡Mírate! Eres maravillosa e inteligente y la hija de un duque. Y yo no soy nada. En cambio, en la cocina podría labrarme un futuro, ahorrar una pequeña fortuna y darte la vida que te mereces. Es muy duro sentirse inferior a tu pareja”. Pero esas explicaciones no son suficientes para Vera: “Así que todo se trata de eso… De tu orgullo y tu inseguridad”. La promesa La Promesa: Las explicaciones de Lope Ver ahora

Lope se sincera Ha pasado mucho tiempo y Lope no está dispuesto a renunciar al amor de Vera. Ha decidido ser totalmente sincero con la joven: “Me entró el miedo. Miedo a no ser suficiente. Yo nunca he dudado de lo que teníamos, siempre he sabido que nuestro amor era puro y de verdad. Aun así, temía que eso no fuera suficiente”. Por eso el cocinero escapó del palacio. La hija del duque de Carril no tiene el mismo pensamiento que Lope: él sí tenía algo que ofrecer, pero decidió romper con todo marchándose… Él admite ser un cobarde. Por eso, no piensa tropezar con la misma piedra. “Hay una cosa que no ha cambiado en todo este tiempo. Te amo más que a mi propia vida. Te juro que he sufrido mi cobardía a cada instante. Sigo sin ser el hombre que tú te mereces. Pero, si a pesar de todo, tú me sigues queriendo, yo te juro que voy a luchar cada día de mi vida por convertirme en ese hombre”, confiesa esperanzado. La promesa La Promesa: Lope busca el perdón de Vera Ver ahora Tras esta confesión, Vera no ha podido evitar romperse y dejarse llevar por sus sentimientos: “Te quiero y no he dejado de hacerlo nunca. Incluso después de todo lo que me hiciste, me he esforzado en olvidarte, pero solo he podido quererte”. La joven no justifica lo que hizo el cocinero, pero entiende que los miedos se apoderaran de él. Ha dejado claro, una vez más, que no le importan para nada las clases sociales: “Solo quiero que estemos juntos y que nadie vuelva a separarnos”. ¡Se van a dar una segunda oportunidad! La pregunta es: ¿y ahora qué? Lope tiene claro que quiere volver junto a Vera a Madrid. Sin embargo, ella no parece dispuesta a emprender ese viaje. ¿Terminarán llegando a un acuerdo? Tendremos que estar atentos a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.