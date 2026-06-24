Los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se desnudan al ritmo de la canción del verano en 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio regresa una semana más pero cambiando de escenario, y desde una de las salitas de la zona noble de La Promesa, cuatro nuevos invitados han charlado sobre la profesión, sus personajes, las series que protagonizan o adivinando cuál es la canción del verano. Todo en uno de los episodios más reflexivos del videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje. Descubre todos los destalles.

"La canción del verano", este jueves en RTVE Play Juan Perales y Vera Asunción, de La Promesa, y José Manuel Seda y Óscar Rabadán de Valle Salvaje se enfrentan al juego 'Sigue la canción' con los mejores temas del verano. Además, nos confiesan en Cosas de Palacio cuánto les costaría desnudarse en pantalla, su momento más embarazoso en un set de rodaje y qué tan vocacional es esta profesión. ¡No te lo pierdas! Este jueves, 25 de junio, a las 19:30h en RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. Y así hasta completar los 12 episodios que ya están disponibles en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasará en el final de temporada del videopodcast? Te contamos todos los detalles! Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco