La llegada de los nuevos personajes que cambiará el rumbo de las tramas en La Promesa

La Promesa lleva días esperando esta visita. En la zona de servicio, doncellas y lacayos mantenían las directrices indicadas antes de la llegada, mientras que en la zona noble, Alonso, Manuel y Curro esperan con ganas volver a ver al tío Max. Y al fin, el duque de Buenaventura ha hecho acto de presencia ¡y no ha venido solo! ¿Quieres saber todos los detalles de su aparición? Te los contamos.

El reencuentro de Alonso con su amigo Max El marqués de Luján y el señor Ballesteros esperan en la puerta la llegada del coche que trae al tío Max: "Estoy deseando dar un abrazo a mi amigo", dice don Alonso confesando que está un poco nervioso, pues hace muchos años que no lo ve. Un estado que comparte con Cristóbal, aunque este está nervioso por otros motivos. Ambos se sorprenden cuando ven aparecer dos vehículos. En el primero de ellos ha venido conduciendo Max, que se ha echado a los brazos de don Alonso nada más bajarse. El duque se sorprende al ver que no está Rómulo en el puesto de mayordomo, mientras que el marqués le explica que el señor Baeza se merecía un descanso después de tantos años de servicio. Así, Max le pide a Cristóbal que guíe a su servicio personal mientras que los dos amigos vuelven a abrazarse. Así, también se pregunta dónde está el resto de la familia Luján, que le espera en el interior del palacio. Sin embargo, esta no parece ser una visita de cortesía, pues como ha apreciado el marqués, su amigo trae equipaje para una larga temporada. "Tenemos que recuperar el tiempo perdido", le contesta el duque con ganas de ver a Manuel y Curro.

Julio y Tomasa vienen para dar guerra En el otro automóvil venía el servicio personal del duque de Buenaventura: Tomasa Arcos y Julio Sopena, que se bajan del segundo vehículo con aires de superioridad. Son la doncella de confianza y el ayuda de cámara de don Máximo, pero no han mostrado tener la misma simpatía que amigo del marqués. "Vigila esa maleta, vale su peso en oro", le grita a uno de los lacayos de La Promesa. Don Cristóbal queda muy sorprendido por la actitud de sus dos nuevos compañeros, pero aún no lo había visto todo. El mayordomo les ofrece indicarles dónde está la puerta del servicio, para más tarde volver a por el resto de pertenencias, pero esos no son los planes de los dos criados del duque: "¿Volver? ¿No pretenderá usted que carguemos nosotros mismos con nuestras maletas?". La promesa La Promesa - Julio y Tomasa vienen para dar guerra En el otro automóvil venía el servicio personal del duque: Tomasa Arcos y Julio Sopena, que se bajan del segundo vehículo con aires de superioridad Ver ahora

¿Qué pasará con la hermana de Petra? El comportamiento de ambos ha dejado al señor Ballesteros tomando una actitud casi servicial con alguien de su mismo rango, pero lo realmente sorprendente ha sido el encuentro de Tomasa con los que en un día fueron compañeros suyos. Desde el anuncio de su llegada, Simona y Candela han hablado maravillas de la doncella del duque, y hermana de Petra, aunque esta sí ha reconocido que lleva 15 años sin tener noticias de su hermana. Y parece que en todos estos años Tomasa ha cambiado radicalmente, pues cuando Candela se abalanza sobre ella para darle un abrazo en cuanto la ve, esta reacciona de la peor manera, a gritos: "Señora García, no es momento para asuntos personales". Las dos cocineras se quedan sin saber qué decir, pues no esperaban tanta rigidez por parte de la señora Arcos. ¿Qué le puede haber sucedido todo este tiempo para que ahora reaccione así de fría?