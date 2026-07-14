DIRECTO | Pedro Sánchez participa junto a Macron en el desfile militar en París por la fiesta nacional francesa

Francia celebra este martes su fiesta nacional, el Día de la Bastilla, en el que se conmemora la toma de la Bastilla, una fortaleza y cárcel medieval que representaba al Antiguo Régimen. Con la toma del edificio por parte del pueblo se inició la Revolución Francesa.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, preside por última vez el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos. Asiste además el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En el desfile participan más efectivos que nunca, para mostrar el rearme de Francia: cerca de 6700 soldados a pie, 98 aeronaves, 31 helicópteros y 315 vehículos. El inicio del desfile corre a cargo de la Patrulla de Francia, seguida de dos Mirage 2000 pilotados por franceses pero con copilotos ucranianos entrenados en Francia a bordo. También participan aeronaves de diez países europeos.

La edición de 2026 rendirá homenaje a Ucrania y sus aliados. Participan contingentes de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania (500 soldados de 37 países) como "símbolo contundente de que Europa está tomando conciencia de los peligros del mundo y de que debe tomar las riendas de su destino", según ha informado el Palacio del Elíseo y recoge Afp.

Los eventos de este año por la fiesta nacional han incluido fuegos artificiales y 1.600 drones posicionados en ambos lados de la Torre Eiffel.