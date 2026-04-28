DIRECTO | Comisión de investigación de la dana de Valencia: Comparecen la vicepresidenta Camarero y otros dos consellers

La comisión de investigación abierta en el Parlamento de la Comunidad Valenciana sobre la gestión de la dana que asoló a distintas localidades el 29 de octubre de 2024 retoma este martes las sesiones con la triple comparecencia de los vicepresidentes del Consell Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, así como del consejero de Agricultura, Miguel Barrachina.

El órgano, que está presidido por Vox y tiene una mayoría del PP, retoma de esta forma su actividad después de más de dos meses. La anterior sesión se celebró a finales del mes de febrero, cuando acudieron a declarar representantes de las asociaciones de víctimas y damnificados por una tragedia que dejó un total de 230 víctimas mortales.

La gestión política de la tragedia también es objeto de examen en otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el ámbito judicial, a través de un juzgado de Catarroja, una de las localidades más afectadas por la dana. El expresident de la Generalitat Carlos Mazón no será investigado judicialmente por su actuación, tal como confirmó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El juzgado de Catarroja, no obstante, ha dado este martes cinco días de plazo para que Mazón aporte voluntariamente su listado de llamadas y mensajes el día de la tragedia, además de las facturas correspondientes a los listados de llamadas.