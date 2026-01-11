Conflicto EE.UU - Venezuela, última hora en directo hoy | El chavismo llama a una gran movilización nacional para exigir la liberación de Maduro
- Trump firma una orden de emergencia para proteger en EE.UU. las ventas del petróleo de Venezuela
Los ojos el mundo siguen mirando a Venezuela, después de la operación militar estadounidense que sacó del país a Nicolás Maduro para llevarlo ante la justicia. Donald Trump ha asegurado ahora que la pronta convocatoria de elecciones no es una prioridad para la Casa Blanca, que EE.UU. "dirigirá" Venezuela por tiempo indeterminado y que la ya presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con ellos.
- Edmundo González advierte de que no se ha liberado "ni al 1%" de los presos políticos
- Repsol anuncia que quiere triplicar su producción en Venezuela durante una reunión con Trump en la Casa Blanca
- Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela
- Venezuela anuncia el retorno a sus aguas de un petrolero en una operación conjunta con EE.UU.
- EE.UU. envía a Caracas a diplomáticos para explorar la reapertura de su embajada
EE.UU. alerta que milicias armadas buscan a estadounidenses en Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están en el país suramericano. "Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno.
Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso.
Buenas noches. Continúa aquí la narración minuto a minuto de la situación en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.