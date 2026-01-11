Conflicto EE.UU - Venezuela, última hora en directo hoy | El chavismo llama a una gran movilización nacional para exigir la liberación de Maduro

0:09

EE.UU. alerta que milicias armadas buscan a estadounidenses en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están en el país suramericano. "Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno.

Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso.