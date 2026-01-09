Delcy Rodríguez agradece a Sánchez su "valiente postura" al condenar "la agresión" de EE.UU. contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "valiente postura" al condenar el ataque de Estados Unidos al país, que terminó con la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y Gobiernos", ha dicho Rodríguez en un mensaje en Telegram, en el que ha dado cuenta de una conversación telefónica sostenida por ambos.

Rodríguez ha asegurado que durante la llamada ha reafirmado que su país continuará enfrentando la "agresión" estadounidense por la vía diplomática.

Con anterioridad, Sánchez informó sobre la conversación con Rodríguez y también sobre otra mantenida con el líder opositor Edmundo González para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos". Sánchez trasladó a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España.

El propio González ha confirmado su conversación con Sánchez, en la que le ha expresado que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".