Delcy Rodríguez agradece a Sánchez su "valiente postura" al condenar "la agresión" de EE.UU. contra Venezuela
- Rodríguez ha reafirmado que su país continuará enfrentando el ataque estadounidense por la vía diplomática
- Directo: última hora de la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "valiente postura" al condenar el ataque de Estados Unidos al país, que terminó con la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y Gobiernos", ha dicho Rodríguez en un mensaje en Telegram, en el que ha dado cuenta de una conversación telefónica sostenida por ambos.
Rodríguez ha asegurado que durante la llamada ha reafirmado que su país continuará enfrentando la "agresión" estadounidense por la vía diplomática.
Con anterioridad, Sánchez informó sobre la conversación con Rodríguez y también sobre otra mantenida con el líder opositor Edmundo González para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos". Sánchez trasladó a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España.
El propio González ha confirmado su conversación con Sánchez, en la que le ha expresado que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".
Rodríguez coincide con Lula y Petro en "la necesidad de una cooperación amplia"
Además, la presidenta venezolana ha coincidido con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el colombiano, Gustavo Petro, en "la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación" que sea "amplia", según ha informado tras conversar por teléfono con ambos.
Rodríguez ha indicado que, durante estos contactos, ha dado detalles sobre los ataques estadounidenses del pasado sábado, que ocasionaron "el asesinato de más de un centenar de civiles y militares", y sobre "las graves violaciones al derecho internacional, incluida la violación de la inmunidad personal" de Maduro y su esposa.
La presidenta ha agradecido "de manera especial" al mandatario brasileño y a su pueblo por "el acompañamiento y el apoyo brindado a Venezuela en los momentos más críticos tras la agresión sufrida".
Y a Petro le ha ratificado la hermandad entre Colombia y Venezuela y su compromiso con "enfrentar y resolver los problemas" que los afectan, sobre "la base del respeto mutuo y la cooperación regional".