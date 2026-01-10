Trump firma una orden de emergencia para proteger en EE.UU. las ventas del petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva de emergencia para impedir que los tribunales o los acreedores se incauten de los ingresos procedentes del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense. La medida coloca bajo protección especial los activos venezolanos situados en territorio de Estados Unidos, con el objetivo declarado de preservar su uso futuro en el país sudamericano.

Según ha informado la Casa Blanca, el decreto pretende "promover los objetivos de la política exterior de Estados Unidos" y evitar que esos fondos queden bloqueados por litigios judiciales, lo que —según Washington— podría socavar los esfuerzos para lograr la estabilidad económica y política en Venezuela.

La orden establece la creación de un Fondo de Depósito perteneciente al Estado venezolano, pero con sede en Estados Unidos y bajo control del Gobierno estadounidense. En él se agruparán todas las cuentas y fondos ya existentes en el país a nombre de entidades públicas venezolanas, así como los ingresos generados por la venta de crudo venezolano. El decreto prohíbe expresamente cualquier embargo o incautación del Fondo en el marco de procedimientos judiciales o reclamaciones de acreedores.

El Departamento del Tesoro deberá además denominar formalmente el Fondo, de manera que refleje que se trata de “propiedad soberana del gobierno venezolano, gestionada por Estados Unidos”, y no de un activo estadounidense.

Una semana de la captura de Maduro La medida se produce una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores, que fueron trasladados a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal. Varias multinacionales energéticas mantienen desde hace años reclamaciones millonarias contra el Estado venezolano. Entre ellas figuran Exxon Mobil y ConocoPhillips, que abandonaron el país hace casi dos décadas tras la nacionalización de sus activos y aún reclaman miles de millones de dólares. La orden ejecutiva no menciona a ninguna empresa en concreto, pero declara que los fondos petroleros no están sujetos a reclamaciones privadas, al considerarlos activos soberanos con fines gubernamentales y diplomáticos. Repsol anuncia que quiere triplicar su producción en Venezuela durante una reunión con Trump en la Casa Blanca