La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para la venta de crudo a Estados Unidos

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha confirmado este miércoles que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de "volúmenes" de crudo, después de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", ha señalado PDVSA en un comunicado publicado en las redes sociales.

La estatal ha ratificado su compromiso de seguir "construyendo alianzas" que impulsen el desarrollo nacional en favor de los ciudadanos venezolanos y que contribuyan "a la estabilidad energética global".

El martes, Trump aseguró que el Gobierno de Venezuela, dirigido ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses durante una operación en suelo venezolano, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado del país norteamericano.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos". Trump también señaló que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petroleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".