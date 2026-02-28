Premios Goya 2026: claves y favoritos, más allá de 'Los domingos' y 'Sirat', en la gala de Barcelona

Cuarenta años no son nada, aunque mucho en la historia del cine. Los Goya nacieron en 1987 como una iniciativa voluntariosa del sector y, cuatro décadas después, su relevancia es innegable -resistiendo incluso a una industria menguante- y el cine español vuelve a celebrarse a sí mismo en Barcelona, por segunda vez en su historia (en directo desde las 18.00 h. en RTVE.es, con el inicio de la alfombra roja, y gala desde las 22.00h).

Con Rigberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonia, el espectáculo como siempre dependerá de lo preparado -una gala anunciada como muy musical-, lo esperado -la emoción de los discursos-, y las sorpresas. Aunque el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite ya ha pedido moderación con los agradecimientos y las reivindicaciones, aunque Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, puede haber marcado el tono con su rueda de prensa del sábado, principalmente política.

Que el cine español celebra un gran año de calidad se avala con datos (premio histórico de Sirāt en Cannes y nominación al Oscar, Conchas de Oro para Los domingos y Tardes de soledad, o la selección de Romería en Cannes) y también con una buena sintonía en taquilla -además de Sirāt y Los domingos- de otras películas nominadas como La cena.

La renovación del espectáculo, que tendrá lugar en el Auditori Forum CCIB, parece fiado a la selección de actuaciones musicales: Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano, además, por supuesto de la presentadora Rigoberta Bandini.

Duelo de dos fenómenos entre Los domingos y Sirāt Los domingos, de Aluda Ruiz de Azúa, tiene todo para salir como triunfadora de Barcelona. Su drama sobre cómo la vocación de monja de clausura de una adolescente dinamita una familia, sencillamente, ha arrasado en la temporada previa de premios: Premios Feroz, Días de Cine, y, sobre todo, Premio Forqué, el más significativo por ser elegido por la mayoría de productores votantes de los Goya. Imagen de 'Los domingos' RTVE Y, sin embargo, delante tiene otra película que puede considerarse historia del cine español. Sirāt de Oliver Laxe, es un impacto mundial, una parábola que desmonta a un espectador que igualmente ha agradecido el golpe. No sería la primera vez que una película nominada al Oscar es batida en los Goya (sucedió con Los lunes al sol frente Hable con ella), pero -hay vida más allá de mejor película- Sirāt puede arrasar en las categorías técnicas y alcanzar un buen puñado de estatuillas.