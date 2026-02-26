Amenábar, Almodóvar y Bayona, al frente de las películas con mejor palmarés antes y después del Goya

Sirāt, de Oliver Laxe, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, son las películas nominadas al Goya a Mejor película que llegan a la gala de este sábado con mayor palmarés a sus espaldas. La primera ganó el Premio del Jurado en Cannes y está nominada a mejor película extranjera y mejor sonido en los Oscar, y a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro, entre otros reconocimientos. La segunda ganó la Concha de Oro en San Sebastián y ha logrado también el premio Forqué a mejor película y el Feroz a mejor película dramática, entre otros galardones. Las otras tres películas -La cena, Maspalomas y Sorda- acumulan también nominaciones e importantes premios antes de llegar a la ceremonia de entrega de los cabezones.

Lo que pase finalmente, no tiene por qué corresponderse con el historial previo. "Desde que se muestran en un festival, las películas van cogiendo fuerza, se crea un runrún que va recorriendo todo el año siguiente. Van cogiendo como impulso y ese runrún hace que la gente hable de esas películas. Va condicionando la visión que se tiene del panorama. Eso hace que esa sensación [de que se premia a las que ya vienen reconocidas] sea cierta", pero que a la vez -añade Gerardo Sánchez, director de Días de Cine de TVE-, no es contradictorio que haya "ocasiones en que ese éxito previo no se materialice en los premios Goya". En los 40 años de premios Goya, de hecho, ha habido de todo.

Las películas españolas que han ganado el Goya a la mejor película en cada edición suman un total 716 premios nacionales e internacionales seleccionados por DatosRTVE por su prestigio. Estos son los 40 largometrajes que han conseguido el Goya a la mejor película desde su primera edición, en 1987, hasta 2025, cuando el premio lo compartieron El 47 y La infiltrada. Estas 40 películas suman en total 253 Goya otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Al margen de los cabezones, lograron más de 350 distinciones nacionales y 100 internacionales entre premios y festivales. Mar adentro, de Alejandro Amenábar (2005), ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura (1991), y La sociedad de la nieve, J.A. Bayona (2024), son las películas ganadoras del Goya a la Mejor Película que más cabezones tienen. La película sobre la vida de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que luchó por que se reconociera su derecho a morir, no solo es la que más Goyas tiene y la última cinta española que ganó un Oscar hace más de dos décadas. Encabeza la lista de las 40 películas por el número y la importancia de las nominaciones y premios seleccionados por DatosRTVE. Le sigue Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, también ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2000. En número de premios estaría en la posición 13, pero la importancia de estos la lleva al segundo puesto en el pódium. Cierran los cinco primeros puestos otras dos películas de Almodóvar: Dolor y Gloria y Volver, y La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, las tres con nominaciones a los Oscar.

Además de Todo sobre mi madre y Mar adentro, también ha ganado el Oscar a la mejor película extranjera otra de las producciones que ganó el Goya a Mejor Película: Belle Époque, de Fernando Trueba, que ganó la estatuilla dorada de Hollywood en 1993, y que, según el análisis de DatosRTVE sobre el palmarés nacional e internacional de las películas que se han llevado en las últimas cuatro décadas el mayor galardón de los Goya, estaría en la posición diez por detrás de las cinco mencionadas en la primera infografía y de As bestas, Blancanieves, La isla mínima y Mujeres al borde de un ataque de nervios, nominada en este último caso también al Oscar a la mejor película extranjera. [Ver metodología]

Pero estar nominado a los Oscar cuando se celebran los Goya -incluso ganarlo después-, no es garantía de ser reconocido en tierra propia ese año. Pedro Almodóvar ganó el Oscar a mejor guion con Hable con ella, además de estar nominado a mejor dirección. Su película ganó también el Globo de Oro a mejor película extranjera, dos Baftas -mejor película extranjera y mejor guion- y varios premios del Cine Europeo, pero ganó un solo Goya a mejor música original en 2003 a pesar de estar nominada a siete categorías, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Ese año, el Goya a mejor película fue para Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que había sido Concha de Oro en San Sebastián.

Conxita Casanova, periodista y crítica de cine en RNE, señala que a veces ocurre que los académicos "dejan de lado" la película por la que han apostado para la carrera de los Oscar y "se enamoran de otra". "Creo que a los académicos les gusta también apostar por óperas primas, cuando salta la sorpresa y se descubre a un cineasta (...) Lo de Alcarrás, de Carla Simón, también es curioso, de ganar el Oso de Oro en Berlín y luego quedarte descartada en los Goya" cuando se fue de vacío en el año de As bestas (2023) a pesar de estar nominada a 11 cabezones.

En la siguiente infografía pueden verse la relación de los premios recibidos en España y de los premios y nominaciones internacionales recibidos en otros países por las 40 cintas ganadoras del Goya a Mejor película. En total son 22 galardones, incluidos los Goya, desde los Oscar y los festivales de Cannes, Venecia, Berlinale y San Sebastián hasta los Forqué, Feroz, las Medallas CEC o los premios de Unión de actores y actrices.