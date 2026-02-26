Amenábar, Almodóvar y Bayona, al frente de las películas con mejor palmarés antes y después del Goya
DatosRTVE repasa los premios nacionales e internacionales recibidos por las 40 películas galardonadas con el Goya a Mejor película desde 1987, entre ellas, 'Mar adentro', 'Todo sobre mi madre', 'Dolor y gloria', 'Volver' y 'La sociedad de la nieve', las cinco más reconocidas.
Sirāt, de Oliver Laxe, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, son las películas nominadas al Goya a Mejor película que llegan a la gala de este sábado con mayor palmarés a sus espaldas. La primera ganó el Premio del Jurado en Cannes y está nominada a mejor película extranjera y mejor sonido en los Oscar, y a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro, entre otros reconocimientos. La segunda ganó la Concha de Oro en San Sebastián y ha logrado también el premio Forqué a mejor película y el Feroz a mejor película dramática, entre otros galardones. Las otras tres películas -La cena, Maspalomas y Sorda- acumulan también nominaciones e importantes premios antes de llegar a la ceremonia de entrega de los cabezones.
Lo que pase finalmente, no tiene por qué corresponderse con el historial previo. "Desde que se muestran en un festival, las películas van cogiendo fuerza, se crea un runrún que va recorriendo todo el año siguiente. Van cogiendo como impulso y ese runrún hace que la gente hable de esas películas. Va condicionando la visión que se tiene del panorama. Eso hace que esa sensación [de que se premia a las que ya vienen reconocidas] sea cierta", pero que a la vez -añade Gerardo Sánchez, director de Días de Cine de TVE-, no es contradictorio que haya "ocasiones en que ese éxito previo no se materialice en los premios Goya". En los 40 años de premios Goya, de hecho, ha habido de todo.
Además de Todo sobre mi madre y Mar adentro, también ha ganado el Oscar a la mejor película extranjera otra de las producciones que ganó el Goya a Mejor Película: Belle Époque, de Fernando Trueba, que ganó la estatuilla dorada de Hollywood en 1993, y que, según el análisis de DatosRTVE sobre el palmarés nacional e internacional de las películas que se han llevado en las últimas cuatro décadas el mayor galardón de los Goya, estaría en la posición diez por detrás de las cinco mencionadas en la primera infografía y de As bestas, Blancanieves, La isla mínima y Mujeres al borde de un ataque de nervios, nominada en este último caso también al Oscar a la mejor película extranjera. [Ver metodología]
Pero estar nominado a los Oscar cuando se celebran los Goya -incluso ganarlo después-, no es garantía de ser reconocido en tierra propia ese año. Pedro Almodóvar ganó el Oscar a mejor guion con Hable con ella, además de estar nominado a mejor dirección. Su película ganó también el Globo de Oro a mejor película extranjera, dos Baftas -mejor película extranjera y mejor guion- y varios premios del Cine Europeo, pero ganó un solo Goya a mejor música original en 2003 a pesar de estar nominada a siete categorías, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Ese año, el Goya a mejor película fue para Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que había sido Concha de Oro en San Sebastián.
Conxita Casanova, periodista y crítica de cine en RNE, señala que a veces ocurre que los académicos "dejan de lado" la película por la que han apostado para la carrera de los Oscar y "se enamoran de otra". "Creo que a los académicos les gusta también apostar por óperas primas, cuando salta la sorpresa y se descubre a un cineasta (...) Lo de Alcarrás, de Carla Simón, también es curioso, de ganar el Oso de Oro en Berlín y luego quedarte descartada en los Goya" cuando se fue de vacío en el año de As bestas (2023) a pesar de estar nominada a 11 cabezones.
En la siguiente infografía pueden verse la relación de los premios recibidos en España y de los premios y nominaciones internacionales recibidos en otros países por las 40 cintas ganadoras del Goya a Mejor película. En total son 22 galardones, incluidos los Goya, desde los Oscar y los festivales de Cannes, Venecia, Berlinale y San Sebastián hasta los Forqué, Feroz, las Medallas CEC o los premios de Unión de actores y actrices.
Los premios por año
En el análisis realizado por DatosRTVE se han tenido en cuenta no solo el número de los premios -o nominaciones internacionales- sino también la importancia de esos premios. En la siguiente infografía se puede observar esa relación entre el peso cuantitativo y cualitativo de los galardones. Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar y J.A. Bayona han dirigido las cinco películas con más puntuación, en el cuadrante superior derecho. "Son los grandes nombres del cine español, cada uno en su perfil y de tres generaciones distintas: Almodóvar, de la primera generación aunque son las películas menos gamberras, Amenábar que viene después y Bayona, que es el último", señala Gerardo Sánchez.
Entre las películas con menos peso en la ponderación de DatosRTVE se encontrarían películas de los primeros años de los Goya como Todos a la cárcel (1994), El viaje a ninguna parte (1987) y Amantes (1992), pero también La soledad (1992) y La infiltrada (2025), que compartió el Goya a Mejor película ex aequo con El 47. Hay películas que antes de los Goya no habían recibido ninguno de los galardones incluidos en el análisis de DatosRTVE como El bosque animado (1988), Todos a la cárcel (1994) y Tarde para la ira (2017); y otras como El viaje a ninguna parte (1987) o El sueño del mono loco (1990) que no recibieron ninguno de los contemplados después de los Goya.
Lo que ocurra el domingo en la gala 40 de los Goya está por escribir. "En los Goya todo es muy aleatorio y caprichoso, no hay que buscar mucha lógica", sentencia Casanova.
Sobre esta información
Para la elaboración de esta información se ha construido una base de datos con los premios antes y después de los Goya de las 40 películas que han ganado el cabezón a Mejor película desde 1987 hasta 2025, diferenciando por premios recibidos en España e internacionales. En el primer caso solo se han tenido en cuenta los galardones y en el segundo se han incluido también las nominaciones para valorar el hito que supone el mero hecho de tener opciones de ganar un premio importante fuera de nuestras fronteras como puede ser el Oscar aunque luego no se obtenga.
Respecto a los festivales, solo se han tenido en cuenta los premios del jurado profesional de las películas en competición, aunque el mero hecho de haber sido seleccionada para la sección oficial o paralela también se ha valorado. Igualmente, no se han tenido en cuenta premios del público en otros galardones, para circunscribirlo solo a los jurados profesionales.
Como fuentes para elaborar la base de datos se ha usado la información del Catálogo del Cinespañol del Ministerio de Cultura, de las productoras, Wikipedia, la web IMDb y de las páginas de cada uno de los premios. No se han incluido todos los premios sino una selección de 22 elegida con criterios editoriales por su importancia y para facilitar la comparación entre las películas.
Además del número absoluto de nominaciones/premios (716, incluyendo los 253 Goya que ganaron las 40 mejores películas) se ha ponderado cada galardón para comparar no solo la cantidad sino la importancia de los premios. Esta es la ponderación que se ha realizado:
- 35 puntos: Oscar o la Palma de Oro en Cannes
- 30 puntos: León de Oro de Venecia o el Oso de Oro en Berlín
- 25 puntos: mejor película extranjera en los Globos de Oro y los Bafta o premio a mejor película en los Premios de Cine Europeo.
- 20 puntos: resto de premios en los Globos de Oro, Bafta y Cine Europeo y premio mejor película extranjera en los César y Donatello.
- 17 puntos: otros premios en Cannes de la sección oficial diferentes a la Palma de Oro.
- 15 puntos: premio Goya a mejor película, Concha de Oro en San Sebastián, otras categorías en los César y Donatello, cualquier nominación a los Oscar o ser seleccionada en la sección oficial de Cannes aunque no reciba después premio.
- 14 puntos: premios del palmarés oficial de Venecia y la Berlinale que no sean ni el León de Oro ni el Oso de Oro.
- 12 puntos: estar en la sección oficial de Venecia o Berlín sin ser premiada por jurado profesional.
- 10 puntos: en el ámbito internacional, sección paralela en Cannes, nominación a mejor película extranjera en los Globos de Oro o los Bafta, mejor película en los premios de Cine Europeo, y premio mejor película extranjera en los galardones del Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York o los Critics' Choise. En el ámbito nacional, mejor película en los Feroz, los Forqué, el Festival de Málaga (Biznaga de Oro) y la Seminci (Espiga de Oro).
- 8 puntos: sección paralela de Venecia y Berlín, nominación mejor película extranjera en los César y Donatello, y nominaciones a cualquier otra categoría en Globos de Oro, Bafta y Premios del Cine Europeo.
- 7 puntos: premio Goya diferente a mejor película y premio en San Sebastián diferente a la Concha de Oro, por ejemplo las Conchas de Plata a las mejores interpretaciones.
- 6 puntos: nominación César y Donatello en categorías diferentes a mejor película extranjera y sección oficial de San Sebastián sin recibir premio.
- 4 puntos: mejor película Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, Sant Jordi de Cinematografía, Días de Cine y Fotogramas de Plata, premios Unión de actores y actrices, otros diferentes a la Biznaga de Oro en Málaga y sección paralela en San Sebastián.
- 3 puntos: sección oficial en Málaga y Valladolid sin recibir premios oficiales
- 2 puntos: otras medallas del CEC, Sant Jordi, Días de Cine, Fotogramas y sección paralela Málaga y Seminci.
