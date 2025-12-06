Día de la Constitución Española: las mejores imágenes del 47º aniversario de la carta magna
- La celebración ha centrado un año más sus actos en la carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados
- Así te hemos contado los actos del Día de la Constitución Española 2025
La celebración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución Española ha centrado un año más sus actos en la carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados, con el izado de la bandera nacional, la lectura de artículos de la carta magna y el discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
El acto ha congregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes de varias comunidades autónomas.
Recibimiento con el himno de España
La ceremonia arrancó con la llegada de los presidentes del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, acompañados por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, que han subido a un podium para atender el himno nacional en su versión corta.
Posteriormente, han pasado revista a esta agrupación, compuesta por efectivos de los dos ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, descendiendo hacia las escalinatas de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja.
Posteriormente, varios efectivos han salido del patio de Floridablanca del Congreso con la bandera de España, mientras la banda de música amenizaba el acto y se recolocaba frente a la escalinata.
Izado de la bandera nacional
La bandera nacional ha sido izada a las 10:30 en el mástil, de 12 metros de altura, mientras era interpretado una vez más, esta vez en su versión completa, el himno nacional. Un relator ha leído la efeméride por el Día de la Constitución y luego ha tenido lugar un pequeño desfile de más de dos docenas de militares de los tres Ejércitos por la carrera de San Jerónimo.
En la escalinata del Congreso también han estado presentes en un lado autoridades militares y, junto a ellos, miembros de la Mesa del Congreso y del Senado, entre los que se encontraban los vicepresidentes segundo y tercera, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), y Esther Gil (Sumar); la secretaria segunda de la Mesa del Cámara Baja, Isaura Leal (PSOE); la secretaria cuarta, Carmen Navarro (PP); el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; y la secretaria segunda de esta institución, María del Mar Blanco, entre otros. En la acera del Congreso también han contemplado el acto parlamentarios de PP y PSOE.
Cada momento de la celebración ha estado presidido también por un ejemplar de la Constitución Española, colocado durante el izado de la bandera ante los leones que custodian la entrada principal del Congreso de los Diputados. Nuestra Constitución se mantiene casi idéntica desde que entró en vigor en el 78. Solo han salido adelante tres reformas. La última, la de 2024, para eliminar el término "disminuido" por "persona con discapacidad".
Varios efectivos de la Guardia Civil también han participado y desfilado durante el izado solemne.
Pese a tratarse de un acto donde cada paso está calculado al milímetro, algunas imágenes muestran la celeridad con la que se produce, como esta foto de un miembro de la Unidad Militar pisando algunas partituras caídas en el suelo.
Vox no participa por primera vez en el izado de bandera
Por primera vez, Vox no se ha sumado a esta ceremonia militar, la única que salvaban dentro de su boicot en ediciones anteriores. El partido justifica su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad".
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que solo ha acudido para hablar ante la prensa, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se sirve de estos actos para fingir una estabilidad que no es cierta" de cara al exterior. "Vox no puede participar junto a un Gobierno cercado por la corrupción", ha continuado la diputada, que ha enumerado los casos de corrupción "política y económica", así como el escándalo por las denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE.
Los barones del PP
Otra imagen que se está volviendo en tradición cada año es la de los líderes del Partido Popular reunidos antes de entrar en el Congreso, con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del PP en el congreso, Ester Muñoz, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
Sánchez reivindica la "fortaleza de nuestra Democracia"
En una de las clásicas intervenciones que los dirigentes realizan rodeados de la prensa antes de la apertura del acto en el interior del Congreso, el presidente del Gobierno ha reivindicado "la fortaleza de nuestra Democracia" y ha denunciado los "pactos de los nostálgicos del franquismo". También ha aprovechado para "recordar a la ciudadanía" el artículo 43 de la Carta Magna, y que reza sobre el derecho a la sanidad, en plena crisis sobre los audios de los directos del Hospital de Torrejón de Ardoz.
Díaz pone el foco en la crisis de vivienda
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado su declaración ante los medios de comunicación para poner el foco en la crisis de vivienda desde el punto de vista constitucional y para reivindicar la importancia del Estado social.
Acompañada por los ministros de Sumar, Díaz ha recordado que el artículo 47 de la Carta Magna, que establece al derecho a la vivienda digna, "tiene una frase relevante en la que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental".
Una vez dentro del Salón de los Pasos Perdidos, Díaz ha estado acompañada por las otras vicepresidentas del Gobierno, Sara Aagesen y María Jesús Montero.
Lectura multilingüe de artículos de la Constitución
Este año, el acto simbólico de la lectura de artículos de la Constitución Española ha estado protagonizado por varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas, que han leído en español, alemán, francés e italiano.
Llorca se estrena en un acto constitucional
Juanfran Pérez Llorca ha debutado en un acto institucional como president de la Generalitat Valenciana. En su intervención ante los medios, ha reclamado diálogo, y "en especial con los valencianos". "He querido debutar como president buscando diálogo, consensos e intentando recuperar puentes", ha reiterado. También ha explicado que se han avanzado los contactos con Moncloa para que en los próximos días se produzca un encuentro entre Pedro Sánchez y Pérez Llorca.
Por su parte, el presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha remarcado que si no logra aprobar nuevos presupuestos “habrá elecciones en Aragón”. La comunidad autónoma cuenta con un ejecutivo sustentado por PP y Vox.
Armengol reivindica el legado europeo y el espíritu de consenso
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reivindicado ante las principales autoridades del país el legado europeo y el espíritu de consenso durante su discurso por el Día de la Constitución.
Durante su intervención, Armengol ha recordado que el acto coincide con el 40º aniversario de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, un hito que comparte raíces con la Constitución: "El entendimiento, el trabajo en equipo y el bienestar colectivo".
El presidente de RTVE asiste al acto
Entre las distintas personalidades que han sido invitadas a la ceremonia, ha acudido el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, que este viernes acusó a Israel de "maniobrar en la sombra durante meses" para estar presente en Eurovisión y ha calificado de "farsa" las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que han permitido su permanencia en el certamen, y la consecuente renuncia de RTVE.