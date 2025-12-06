Día de la Constitución Española: las mejores imágenes del 47º aniversario de la carta magna

La celebración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución Española ha centrado un año más sus actos en la carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados, con el izado de la bandera nacional, la lectura de artículos de la carta magna y el discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

El acto ha congregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y los presidentes de varias comunidades autónomas.

Recibimiento con el himno de España La ceremonia arrancó con la llegada de los presidentes del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, acompañados por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, que han subido a un podium para atender el himno nacional en su versión corta. Interpretación del himno nacional Eduardo Parra / Europa Press Posteriormente, han pasado revista a esta agrupación, compuesta por efectivos de los dos ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, descendiendo hacia las escalinatas de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja. Los presidentes del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (c-i), y del Senado, Pedro Rollán (c) pasan revista EFE / Borja Sánchez-Trillo Posteriormente, varios efectivos han salido del patio de Floridablanca del Congreso con la bandera de España, mientras la banda de música amenizaba el acto y se recolocaba frente a la escalinata. Armengol y Rollán presiden el acto de izado solemne de la Bandera Nacional Alberto Ortega / Europa Press

Izado de la bandera nacional Izado de la bandera nacional Eduardo Parra / Europa Press La bandera nacional ha sido izada a las 10:30 en el mástil, de 12 metros de altura, mientras era interpretado una vez más, esta vez en su versión completa, el himno nacional. Un relator ha leído la efeméride por el Día de la Constitución y luego ha tenido lugar un pequeño desfile de más de dos docenas de militares de los tres Ejércitos por la carrera de San Jerónimo. En la escalinata del Congreso también han estado presentes en un lado autoridades militares y, junto a ellos, miembros de la Mesa del Congreso y del Senado, entre los que se encontraban los vicepresidentes segundo y tercera, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), y Esther Gil (Sumar); la secretaria segunda de la Mesa del Cámara Baja, Isaura Leal (PSOE); la secretaria cuarta, Carmen Navarro (PP); el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto; y la secretaria segunda de esta institución, María del Mar Blanco, entre otros. En la acera del Congreso también han contemplado el acto parlamentarios de PP y PSOE. Cada momento de la celebración ha estado presidido también por un ejemplar de la Constitución Española, colocado durante el izado de la bandera ante los leones que custodian la entrada principal del Congreso de los Diputados. Nuestra Constitución se mantiene casi idéntica desde que entró en vigor en el 78. Solo han salido adelante tres reformas. La última, la de 2024, para eliminar el término "disminuido" por "persona con discapacidad". Ejemplar de la Constitución Española colocado ante los leones que custodian la entrada principal del Congreso de los Diputados EFE / Borja Sánchez-Trillo Varios efectivos de la Guardia Civil también han participado y desfilado durante el izado solemne. Efectivos de la Guardia Civil desfilan durante el acto de izado solemne de la Bandera Nacional Alberto Ortega / Europa Press Pese a tratarse de un acto donde cada paso está calculado al milímetro, algunas imágenes muestran la celeridad con la que se produce, como esta foto de un miembro de la Unidad Militar pisando algunas partituras caídas en el suelo. Un miembro de la Unidad Militar pisa algunas partituras caídas en el suelo Eduardo Parra / Europa Press

Vox no participa por primera vez en el izado de bandera La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, hace una declaración a la prensa EFE / Chema Moya Por primera vez, Vox no se ha sumado a esta ceremonia militar, la única que salvaban dentro de su boicot en ediciones anteriores. El partido justifica su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad". La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que solo ha acudido para hablar ante la prensa, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se sirve de estos actos para fingir una estabilidad que no es cierta" de cara al exterior. "Vox no puede participar junto a un Gobierno cercado por la corrupción", ha continuado la diputada, que ha enumerado los casos de corrupción "política y económica", así como el escándalo por las denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE.

Los barones del PP Los líderes del Partido Popular a su llegada al Congreso de los Diputados Alberto Ortega / Europa Press Otra imagen que se está volviendo en tradición cada año es la de los líderes del Partido Popular reunidos antes de entrar en el Congreso, con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del PP en el congreso, Ester Muñoz, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Ayuso defiende el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas" ROCÍO GIL GRANDE

Sánchez reivindica la "fortaleza de nuestra Democracia" El presidente Pedro Sánchez se dirige a la prensa antes del acto por la Constitución Española en el Congreso de los Diputados Alberto Ortega / Europa Press En una de las clásicas intervenciones que los dirigentes realizan rodeados de la prensa antes de la apertura del acto en el interior del Congreso, el presidente del Gobierno ha reivindicado "la fortaleza de nuestra Democracia" y ha denunciado los "pactos de los nostálgicos del franquismo". También ha aprovechado para "recordar a la ciudadanía" el artículo 43 de la Carta Magna, y que reza sobre el derecho a la sanidad, en plena crisis sobre los audios de los directos del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Díaz pone el foco en la crisis de vivienda Las vicepresidentas del Gobierno, Sara Aagesen (i), Yolanda Díaz (c) y María Jesús Montero (d) EFE / Chema Moya La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado su declaración ante los medios de comunicación para poner el foco en la crisis de vivienda desde el punto de vista constitucional y para reivindicar la importancia del Estado social. Acompañada por los ministros de Sumar, Díaz ha recordado que el artículo 47 de la Carta Magna, que establece al derecho a la vivienda digna, "tiene una frase relevante en la que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental". Una vez dentro del Salón de los Pasos Perdidos, Díaz ha estado acompañada por las otras vicepresidentas del Gobierno, Sara Aagesen y María Jesús Montero.

Lectura multilingüe de artículos de la Constitución Varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas leen artículos de la Constitución EFE / Chema Moya Este año, el acto simbólico de la lectura de artículos de la Constitución Española ha estado protagonizado por varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas, que han leído en español, alemán, francés e italiano.

Llorca se estrena en un acto constitucional Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón (i), y de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (2d), asisten al acto institucional por el Día de la Constitución EFE / Chema Moya Juanfran Pérez Llorca ha debutado en un acto institucional como president de la Generalitat Valenciana. En su intervención ante los medios, ha reclamado diálogo, y "en especial con los valencianos". "He querido debutar como president buscando diálogo, consensos e intentando recuperar puentes", ha reiterado. También ha explicado que se han avanzado los contactos con Moncloa para que en los próximos días se produzca un encuentro entre Pedro Sánchez y Pérez Llorca. Por su parte, el presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha remarcado que si no logra aprobar nuevos presupuestos “habrá elecciones en Aragón”. La comunidad autónoma cuenta con un ejecutivo sustentado por PP y Vox.

Armengol reivindica el legado europeo y el espíritu de consenso La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pronuncia el discurso final del acto EFE / Chema Moya La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reivindicado ante las principales autoridades del país el legado europeo y el espíritu de consenso durante su discurso por el Día de la Constitución. Durante su intervención, Armengol ha recordado que el acto coincide con el 40º aniversario de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, un hito que comparte raíces con la Constitución: "El entendimiento, el trabajo en equipo y el bienestar colectivo".