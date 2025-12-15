María Corina Machado se fracturó una vértebra en su huida de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado se fracturó una vértebra cuando huía de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, según ha informado este lunes un medio noruego.

El diario Aftenposten ha publicado que Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de la capital noruega, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, que se cree se produjeron cuando huyó de Venezuela en un pequeño barco pesquero el lunes de la semana pasada, momento en el que había malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y mucho oleaje.

Según agrega el medio, la información ha sido confirmada por fuentes noruegas que están al tanto de la visita de Machado al hospital.

"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.

La noticia fue confirmada también por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la líder opositora regresará a Venezuela, donde vive en la clandestinidad .

02.04 min El viaje de Corina Machado desde Venezuela a Oslo para recoger el Nobel de la Paz

Esa lesión en la espalda no ha impedido a Machado, de 58 años, participar de toda la agenda de actividades que ha venido cumpliendo durante su estancia en Oslo, adonde llegó en la madrugada del jueves pasado tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos. La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel del miércoles y fue su hija quien recibió el galardón en su nombre.

De momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento médico en el país escandinavo.

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asiste a la inauguración de una exposición en Oslo DPA vía Europa Press