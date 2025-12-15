María Corina Machado se fracturó una vértebra en su huida de Venezuela
- Se cree que se lesionó durante la travesía marítima con fuertes vientos y oleaje
- El viaje lo dirigió una empresa de rescate en zonas de conflicto y fue pagado por "donantes generosos"
La líder opositora venezolana María Corina Machado se fracturó una vértebra cuando huía de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, según ha informado este lunes un medio noruego.
El diario Aftenposten ha publicado que Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de la capital noruega, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra, que se cree se produjeron cuando huyó de Venezuela en un pequeño barco pesquero el lunes de la semana pasada, momento en el que había malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y mucho oleaje.
Según agrega el medio, la información ha sido confirmada por fuentes noruegas que están al tanto de la visita de Machado al hospital.
"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.
La noticia fue confirmada también por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la líder opositora regresará a Venezuela, donde vive en la clandestinidad .
Esa lesión en la espalda no ha impedido a Machado, de 58 años, participar de toda la agenda de actividades que ha venido cumpliendo durante su estancia en Oslo, adonde llegó en la madrugada del jueves pasado tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos. La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel del miércoles y fue su hija quien recibió el galardón en su nombre.
De momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento médico en el país escandinavo.
Un viaje pagado por "donantes generosos"
La empresa Bull Rescue Foundation, especializada en el "rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre" según su página web, fue la encargada de dirigir la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora.
Su fundador, el veterano de guerra de EE.UU. Bryan Stern, dio el viernes pasado detalles del operativo en una rueda de prensa virtual. La huida, según relató, duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo. Y dijo que fue pagada por "donantes generosos", que vinculó con ciudadanos venezolano-estadounidenses que sienten rechazo por el gobierno de Nicolás Maduro.
Stern agregó que estaría encantado de participar en una operación para extraer a Maduro del país.
"Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil", afirmó. Y aseguró que en su organización no son "sicarios o asesinos", sino que se dedican a salvar vidas, por lo que si el Gobierno estadounidense les pide participar en una operación en Venezuela, su respuesta dependería "de cuál fuera la petición".
"Mantenemos una excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos, en particular con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia", matizó Stern.
Antes de salir de Venezuela, la líder antichavista llevaba varios meses viviendo en la clandestinidad. La fiscalía la acusa de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y otros delitos. Inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular, en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia. Comicios que según el chavismo ganó Maduro ganó con el 51,20% de los votos.
La Comisión Nacional Electoral (CNE) validó los resultados, pero las actas oficiales nunca se hicieron públicas. La oposición denunció la votación como fraudulenta y la comunidad internacional cuestionó sus resultados.