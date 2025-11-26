La antorcha olímpica de Milano-Cortina 2026 prende en Olimpia y pone rumbo a Italia

La ciudad griega de Olimpia ha acogido la tradicional ceremonia de encendido de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que ahora viajará desde Grecia hasta Italia, donde recorrerá todas las regiones hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero.

En un ritual clásico celebrado en el bosque sagrado de la antigua Olimpia, donde nacieron los primeros Juegos Olímpicos, un grupo de sacerdotisas invocaron a Apolo para poder encender la llama en el Templo de Hera.

Debido al mal tiempo previsto para este miércoles, la ceremonia se grabó en vídeo el pasado lunes para evitar problemas con el encendido de la llama. Se conservó encendida hasta la presente jornada para continuar con el resto la ceremonia en el interior del Museo Arqueológico de Olimpia.

Coventry: "Unirá a toda Italia y al mundo entero" "Estamos muy contentos de que la ceremonia de hoy nos recuerde lo que representan los Juegos Olímpicos: se trata de unir a las personas en una competición pacífica, en un ambiente de amistad y respeto", señaló la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), durante la ceremonia. En la Antigüedad, todas las guerras entre las diferentes ciudades griegas se detenían durante los Juegos para que todos pudieran participar. "Hoy, cuando la llama olímpica comienza su viaje hacia Milán y Cortina, celebramos los mismos ideales de armonía y unidad (que representaban los Juegos de la Antigüedad) que unirá a toda Italia y al mundo entero", apuntó por su parte Giovanni Malagó, presidente del comité organizador italiano de Milán-Cortina 2026. ““