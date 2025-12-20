Ander Mintegui dice adiós a los Juegos de Milano-Cortina al romperse el ligamento cruzado en una caída

El esquiador español Ander Mintegui, de 22 años, confirmó este sábado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión que le apartará de la Copa del Mundo y le deja sin cumplir su sueño olímpico en los Juegos de Milano-Cortina 2026.

Mintegui explicó que el diagnóstico llegó tras someterse a una resonancia magnética al terminar la prueba de descenso disputada en Val Gardena, donde sufrió una caída y no pudo completar el recorrido. “Día duro en la oficina”, escribió en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que lamentó que “un solo error” pueda dejar a un deportista “fuera de la ecuación”. Pero prometió "no rendirse, seguir luchando y volver” al máximo nivel.

La baja supone un golpe para el equipo español, que contaba con él para intentar asegurar una plaza en la gran cita olímpica. Mintegui, una de las referencias nacionales de la disciplina y subcampeón del mundo júnior de supergigante, venía encadenando semanas de progresión y se encontraba en plena pelea por sumar puntos y experiencia en el circuito.

Según el propio deportista, el foco se traslada ahora a la recuperación y a la planificación del tratamiento, que en este tipo de lesiones suele incluir cirugía y una rehabilitación larga antes del regreso a la competición. En su mensaje, el corredor quiso enviar también un guiño a quienes atraviesan momentos difíciles: aseguró que releerá sus propias palabras en los días malos y pidió confianza en el proceso y en el trabajo del equipo que le acompaña.

“Val Gardena, no te olvides de mí, aún tenemos una cuenta pendiente”, concluyó. Su entorno no ha fijado plazos, pero el calendario queda en pausa: la prioridad es recuperar estabilidad y confianza sobre la nieve.