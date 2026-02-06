Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el sábado 7 de febrero en RTVE Play

¡Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están aquí! Uno de los eventos deportivos más importantes del mundo arranca de forma oficiosa este 7 de febrero, tras celebrar su ceremonia de apertura este viernes, a pesar de que algunos deportes ya habían comenzado la competición.

Después de disfrutar de una inauguración espectacular con las actuaciones de Mariah Carey, Andrea Bocelli o Laura Pausini, los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero.

Cinco finales Los platos fuertes de la jornada serán las cinco finales que se podrán ver en RTVE Play. La final masculina de descenso en esquí alpino, las femeninas de 10.000 metros en esquí de fondo, de 3.000 metros en patinaje de velocidad y saltos de esquí, y cerramos el quinteto de pruebas que reparten medallas con la masculina de Big Air en snowboard. También tenemos las clasificaciones masculina y femenina de esquí acrobático en la categoría de freestyle llamada Slopestyle, un partido femenino de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Finlandia, el Noruega - Italia de dobles mixtos en curling y el programa corto y danza de patinaje artístico cerrará el día. Después, podrás disfrutar de lo mejor de la jornada en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras.

Los mejores atletas El día comienza con el duelo entre Eileen Gu y Mathilde Gremaud, la suiza le arrebató la medalla de oro en esta disciplina a la china y evitó su triplete en Big Air, Half-Pipe y Slopestyle, es la número uno sin discusión. Después, Marco Odermatt y Dominik Paris intentarán vencer al campeón del mundo Franjo von Allmen para hacerse con el oro en descenso. En la prueba de 10km, la retirada de la noruega Therese Johaug deja vía libre a aspirantes al trono como la estadounidense Jessie Diggins o la sueca Moa Ilar. El duelo en esquí acrobático entre el estadounidense Alex Hall, oro olímpico en Pekín, y el noruego Birk Ruud, campeón del mundo en 2025, nos dejará las imágenes más espectaculares del día. Las campeonas del mundo, la neerlandesa Joy Beune y la eslovena Nika Prevc, se perfilan como favoritas en los 3.000 metros de patinaje de velocidad y saltos de esquí, respectivamente. En la final masculina de Big Air se espera un duelo asiático entre el japonés Hiroto Ogiwara y el chino Su Yiming, defensor del título olímpico. Su compatriota Jin Boyang es el dominador del programa corto y en danza podremos disfrutar de la japonesa Kaori Sakatomo y Alysa Liu, que busca repetir oro con el equipo estadounidense. También hay que destacar el partidazo entre las subcampeonas olímpicas, Estados Unidos, y Finlandia, que se llevó el bronce en hockey sobre hielo y la revancha de la final de Pekín en dobles mixtos de curling: Noruega buscará redimirse ante las anfitrionas en su propia casa.