Las editoriales aprovechan la desclasificación del 23F para reeditar libros sobre la Transición

La desclasificación de documentos amparados por la ley de secretos oficiales sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 ha puesto en primer plano uno de los momentos clave de la historia reciente de España. La irrupción del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados supuso una prueba de fuego para la Transición entre la dictadura franquista y la joven democracia.

Las editoriales quieren subierse a la ola del impacto mediático y el interés sobre la Transición para promocionar a los libros y autores que se dedican a este periodo. Por ejemplo, El Viejo Topo, sello de Ediciones de Intervención Cultural, intensifica las presentaciones de Memorias de un transeúnte, la autobiografía de Jorge Vestrynge, entonces diputado de Alianza Popular, que "cartografía el ambiente pre y postransición en las altas esferas políticas".

Desde la editorial barcelonesa apuntan a RTVE.es que "aspiran a calibrar el debate público sobre una Transición ciertamente idealizada por los actores hegemónicos del momento y por los posteriores actores político-mediáticos que hoy suscriben el mismo relato. En otras palabras, la superstición que ensalza al rey Juan Carlos I como héroe nacional y garante de la concordia".

Dosier monográfico Proponen analizar los aportes de la documentación desclasificada, reflexionar, debatir y por último, tomar posición. Así, van a coordinar un dosier en su revista en papel El Viejo Topo cuya publicación rememora los 50 años del intento golpista y publican un artículo sobre el 23F en su web. Valoran reeditar el libro Mitos y mentiras de la Transición de la académica Bénedicte André-Bazzana, agregando "un nuevo prólogo que complemente, a tenor de la información ahora disponible, aquellos años en los que el conjunto de la sociedad española en general, y nuestra editorial en particular, se vieron amenazados", según su responsable de comunicación, Marc Luque. Luque añade que su editor, Miguel Riera Montesinos, "el mismo día del golpe de Estado fue perseguido por paramilitares con fines espurios que buscaron detenerlo en su centro de trabajo. Su única actividad imputable no era otra que dirigir una editorial cuya máxima era, es y será la permanente búsqueda de la verdad".

Memoria en el desván Siglo XXI Editores pone toda la carne en el asador con Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván, de Francisco J. Leira Castiñeira. La portavoz del sello, Marta Sebastián, explica a RTVE.es que "es un historiador joven, nacido en 1987, y su enfoque tanto de esa etapa como de la desclasificación de los documentos nos parece la mejor apuesta de la editorial en esta etapa". El ensayo, prologado por Joaquín Estefanía, es el resultado de las conversaciones que el autor "mantuvo para su libro con más de 60 agentes sociales, políticos y académicos que vivieron la Transición". Leira Castiñeira presentará su trabajo en el Ateneo de Madrid, el próximo mes de abril acompañado por Pilar Cernuda, Ángeles Caballero e Iñaki Gabilondo. El catálogo de la editorial también cuenta con títulos como La transición. Historia y relatos, de Carme Molinero y Pere Ysàs. Los dos advierten contra las versiones instrumentalizadas que olvidan que se trató de un proceso incierto, en el que sus actores y protagonistas fueron definiéndose al hilo de los acontecimientos y en función de la correlación de fuerzas. Como anécdota, el autor de Visto para sentencia, el juez José Antonio Martín Pallín, "estuvo de guardia esa noche del 23F" y vivió la experiencia del asalto al legislativo desde su puesto en el poder judicial.