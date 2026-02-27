El Ibex 35 iguala la racha de 8 meses al alza entre 2006 y 2007 con una subida del 2,68% en febrero

El Ibex 35 ha subido un 2,68 % en febrero, el octavo mes consecutivo al alza debido a los resultados empresariales y el avance de las plazas europeas. En un contexto en el que surgen nuevas dudas sobre el impacto de la inteligencia artificial en algunas tecnológicas y los planes de EE.UU. de atacar a Irán, en estos ocho últimos meses suma un crecimiento total del 31,21%.

Además el índice de referencia de la bolsa española ha registrado máximos históricos a final de mes con 18.573,8 puntos durante la sesión de este viernes. Iguala así la racha de ocho meses seguidos de ganancias iniciada en junio de 2006 y que vio su fin en enero de 2007.

El mejor ciclo del Ibex 35 consistió en once meses seguidos de subidas de octubre de 1992 a agosto de 1993. El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha destacado que febrero ha continuado con la "dinámica positiva" que arrastramos del año pasado y ha añadido que ha sido un "mes positivo" que acaba con subidas "en torno al 3% y 4 %, según los índices".

En este período "ha surgido el temor de los inversores a los efectos negativos que pueda causar la inteligencia artificial", sobre todo en algunos modelos de negocio. Un ejemplo son las de empresas de software, que han "sufrido correcciones muy importantes" que han frenado sus bolsas, aunque esto se haya notado menos en Europa por su menor peso en los índices que en otros países como EE.UU., ha subrayado López.

"En general, el escenario macroeconómico sigue siendo positivo" y los resultados empresariales han superado "lo esperado en EE.UU.", ha aseverado López. Aunque ha matizado que "en Europa todavía arrastramos una cierta fase de estancamiento en los beneficios". También ha hablado de los bancos centrales y de los cambios que se avecinan en sus presidencias además de las medidas monetarias puedan adoptar, aunque los tipos en Europa han entrado en "una pausa prolongada" y en EE.UU. se duda si van a bajar dos o tres veces este año.

Los índices bursátiles bajo inestabilidad mundial Las discrepancias entre EE.UU. e Irán por el programa nuclear de este país se relajaban el pasado jueves después de la reunión que mantuvieron en Suiza, en la que lograron algunos avances, aunque el permiso dado a los funcionarios para abandonar la embajada estadounidense en Jerusalén hace pensar en un inminente ataque. Pese al contexto mundial, la inflación ha bajado en la zona euro en enero al 1,7 % (tres décimas menos) respecto a los datos macroeconómicos de este mes, igual que en EU.UU., donde se sitúa en el 2,4 %. El PIB estadounidense creció el 2,2 % el año pasado, ocho décimas menos que en 2024 (en el cuarto trimestre creció el 1,4 %, tres puntos menos que en el tercero) y en enero se crearon 130.000 empleos (bajó una décima la tasa de paro, hasta el 4,3 %). 01.00 min Transcripción completa Pues a pesar de que las aguas están revueltas en algunos activos en los mercados, el IBEX 35 vuelve a superarse, se corona como el mejor índice de Europa y supera por primera vez los 18.000 puntos. Mañana partirá de los 18.115 enteros con una subversión subida del 1,31% y esto lo consigue gracias al comportamiento de bancos y acereras ArcelorMittal ha sido el mejor valor de la tabla, seguido de entidades bancarias que van a ir publicando resultados empresariales... ...esta semana después de que ya lo hicieran... ...Bank Inter y Caixabank. Las aerolíneas de IAG también.. entre las mejores posiciones en un lunes en el que baja y mucho el precio del petróleo, un 5%, el Brent vuelve a los 66 dólares después de la reunión de este fin de semana del OPEP y por menores tensiones entre Estados Unidos e Irán. Y también es importante la caída del Bitcoin ha marcado mínimos anuales en las últimas horas, aunque a esta hora logra recomponerse, ha llegado a bajar por debajo de los 75 mil dólares El oro, que se considera un valor refugio en tiempos de incertidumbre El Ibex 35 cierra por encima de 18.000 puntos por primera vez Las plazas europeas, muchas también en niveles récord, han registrado mejores resultados en febrero que el mercado nacional con una subida del 6,84 % en Londres; París ha ganado el 5,59 %, Milán el 3,7 % y Fráncfort el 3,04 %. En Wall Street, a falta de unas horas para su cierre, el índice tecnológico Nasdaq Composite perdía el 3,4 % y el Dow Jones de Industriales apenas varia respecto a enero. De las plazas asiáticas, ha destacado la subida del 19,52 % de Seúl después de marcar varios máximos históricos. Zona donde también se ha situado Tokio con un alza del 10,37 % tras la victoria electoral de Sanae Takaichi. Mientras que Shanghái ha registrado una subida del 1,09 %, Hong Kong ha perdido el 2,76 %.