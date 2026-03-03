Carlos Cuerpo afirma que el Gobierno español está "preparado para reaccionar como en 2022" a una escalada de precios

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado en La Hora de la 1 que "aún es pronto para saber el impacto final" de la crisis de Oriente Medio y que dependerá "de la duración del conflicto". Durante su intervención, ha insistido en la llamada a la "desescalada" y "la vía diplomática" para su resolución.

Cuerpo se ha mostrado cauto ante la posible repercusión de la subida del precio del petróleo en el coste de la gasolina. "Si se mantiene en los próximos días y semanas, puede acabar notándose en el precio de los combustibles", ha admitido. No obstante, ha matizado que "aún es pronto para tener una idea de cómo van a trasladarse estos efectos en el día a día de los consumidores".

El ministerio ya "hace seguimiento" de los precios para "evitar movimiento especulativos" y llegado el momento "intentar minimizar" el impacto para "ciudadanos y empresas". No obstante, ha añadido, "es muy pronto para anticipar medidas".

Cuerpo ha explicado que su departamento también está haciendo "una monitorización muy detallada de esos posibles canales de impacto". Se ha referido, en concreto, a los "sectores electrointensivos o más intensivos en el consumo del gas" como "la industria química, del acero o la cerámica, que se podría ver más afectado por esta subida inicial".

También, ha añadido, el Gobierno trabaja en "el posible efecto para los consumidores" en "el canal directo en la electricidad o los combustibles" o "en el canal indirecto, si aumenta el precio de los transportes o la logística" que puede acabar "afectando a los productos también en los supermercados".

Cuerpo ha recordado que "tuvimos que pasar por un episodio similar en 2022" en referencia a la invasión de Ucrania y ha insistido que "estamos preparados para reaccionar". Por eso, ha añadido que si es necesario se reactivará el escudo social para "proteger a empresas y ciudadanos".

Preguntado por un posible incremento en el gasto militar, Cuerpo ha reiterado su compromiso con la OTAN y que España seguirá cumpliendo "con sus obligaciones" para "proteger al conjunto de aliados". No obstante, ha apostado por "un enorme esfuerzo político y diplomático" para "conseguir la desescalada".