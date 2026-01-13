Directo: el rey Felipe VI viaja a París y visita junto a Macron la exposición "El Gran Delfín" en Versalles
- El presidente francés ofrece un almuerzo oficial en el Palacio del Elíseo antes de trasladarse a la exposición
- La muestra, titulada "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" recorre la vida de Luis de Francia
El rey Felipe VI visita este martes por la tarde, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y María Teresa de Austria, en el Palacio de Versalles. Previamente, el mandatario de la República ofrece un almuerzo oficial en el Palacio del Elíseo que previsiblemente arrancará a las 13:30.
El monarca se ha desplazado a Francia con una agenda institucional cuyo acto principal es esta visita a la exposición de Versalles, que abrió sus puertas al público el 14 de octubre de 2025 y que se podrá visitar hasta el 15 de febrero de 2026. La muestra está dedicada a una figura poco conocida de la monarquía francesa: el príncipe Luis, hijo del Rey Sol y padre de Felipe V, primer rey Borbón de España.
Nacido en 1661, Luis de Francia fue conocido en vida como “Monseigneur”, pero pasó a la historia como el "Gran Delfín" tras su muerte en 1711, en honor al título nobiliario que ostentó. Como primogénito de Luis XIV fue heredero de la Corona francesa, pero nunca alcanzó el trono al fallecer antes que su padre. Su segundo hijo, el duque de Anjou, ascendió al trono de España como Felipe V al morir Carlos II sin descendencia en 1700. El nuevo monarca era descendiente directo del rey Felipe IV, su bisabuelo.
Luis de Francia: "Hijo de rey, padre de rey y nunca rey"
Aunque estaba destinado a convertirse en rey de Francia y en una de las figuras eminentes del Grand Siècle, pasó toda su vida a la sombra de su padre, sin reinar nunca. En cambio, vio a su hijo ascender al trono de España, antes de morir a los 49 años. Esta vida llevó al memorialista Saint-Simon a describir al príncipe francés como “hijo de rey, padre de rey y nunca rey”. La exposición, comisariada por Lionel Arsac, reconstruye su vida a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas, francesas e internacionales.
La primera sección de la exposición está dedicada al nacimiento del príncipe y a su infancia. Se exponen materiales didácticos originales —naipes, manuscritos iluminados, grabados— así como tareas realizadas por el Delfín, junto con algunas de sus obras artísticas. La exposición también evoca el entorno vital del heredero al trono, incluido el suntuoso apartamento construido en 1666 para el Delfín en el Palacio de las Tullerías.
La segunda parte presenta a la familia del Gran Delfín. En 1680 se casó con María Ana de Baviera, con quien tuvo tres hijos: Luis (duque de Borgoña), Felipe (duque de Anjou, futuro Felipe V de España) y Carlos (duque de Berry). Tres años después de su matrimonio, la Delfina se convirtió en la primera mujer del reino a la muerte de la reina María Teresa, esposa de Luis XIV. Tras un comienzo de vida aparentemente feliz, la princesa murió en 1690, agotada por numerosos abortos. Se prestó especial atención al destino de Felipe, que en 1700 se convirtió en rey de España, fundando la rama borbónica que sigue reinando en la actualidad.