El rey Felipe VI visita este martes por la tarde, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y María Teresa de Austria, en el Palacio de Versalles. Previamente, el mandatario de la República ofrece un almuerzo oficial en el Palacio del Elíseo que previsiblemente arrancará a las 13:30.

El monarca se ha desplazado a Francia con una agenda institucional cuyo acto principal es esta visita a la exposición de Versalles, que abrió sus puertas al público el 14 de octubre de 2025 y que se podrá visitar hasta el 15 de febrero de 2026. La muestra está dedicada a una figura poco conocida de la monarquía francesa: el príncipe Luis, hijo del Rey Sol y padre de Felipe V, primer rey Borbón de España.

Nacido en 1661, Luis de Francia fue conocido en vida como “Monseigneur”, pero pasó a la historia como el "Gran Delfín" tras su muerte en 1711, en honor al título nobiliario que ostentó. Como primogénito de Luis XIV fue heredero de la Corona francesa, pero nunca alcanzó el trono al fallecer antes que su padre. Su segundo hijo, el duque de Anjou, ascendió al trono de España como Felipe V al morir Carlos II sin descendencia en 1700. El nuevo monarca era descendiente directo del rey Felipe IV, su bisabuelo.