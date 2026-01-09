Felipe VI clausura la X Conferencia de Embajadores, este viernes en Madrid

El Rey Felipe VI preside este viernes la clausura de la X Conferencia de embajadores y embajadoras de España, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en la que participarán los jefes de misión de España en el mundo, bajo el lema “España, un actor global”.

En esta cita, embajadores españoles acreditados en todo el mundo reflexionan sobre los retos de la situación política internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró este jueves la cita que se celebra en Madrid, que ha contado con la presencia de la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo.

Durante las dos jornadas de trabajo, según un comunicado de Exteriores, han participado también los secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores; el subsecretario y los directores de AECID y el Instituto Cervantes. Juntos han abordado los retos de la situación política internacional.

Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones "basadas en el respeto del derecho internacional", y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto "de paz, democracia y convivencia", y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE.UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país.

La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se ha celebrado en la sede del Ministerio y ha contado con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.