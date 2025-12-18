Trump se burla de Biden y de Obama al instalar placas ofensivas en los retratos expuestos en la Casa Blanca

Tras insultar a sus predecesores Joe Biden (2021-2025) y Barack Obama (2009-2017), tanto verbalmente como por escrito, el magnate republicano ha dado un paso más al instalar placas en la Casa Blanca que reiteran sus quejas contra ambos presidentes demócratas.

El presidente republicano ya había causado revuelo al instalar una galería de retratos de expresidentes bajo una columnata exterior que conduce al Despacho Oval, donde la fotografía de Biden fue sustituida por la de una máquina de firmas. Esto se hace eco de las afirmaciones de Trump de que su predecesor estaba senil y ya no era capaz de gobernar.

El miércoles, los periodistas han descubierto que se habían añadido placas debajo de los retratos, con resúmenes biográficos. Los de Joe Biden y Barack Obama son, como era de esperar, muy negativos.

Obama: "Una de las figuras políticas más divisivas de la historia" La placa describe al primer presidente negro del país norteamericano como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia" afirma. También se le conoce como "Barack Hussein Obama", al igual que Trump, quien contribuyó a difundir teorías conspirativas sobre los orígenes de su predecesor. Placas instaladas que resumen los legados, según la interpretación de la Casa Blanca de Trump, de los expresidentes estadounidenses Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush. GETTY Por su parte, Biden es descrito como "el soñoliento Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente de la historia de Estados Unidos". La placa también repite la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Donald Trump. El magnate también ha cargado duramente contra George Bush (2001-2009) acusándole de haber iniciado dos guerras, la de Afganistán y la de Irak, que “no deberían de haber sucedido”.