Trump se burla de Biden y de Obama al instalar placas ofensivas en los retratos expuestos en la Casa Blanca
- La placa describe al primer presidente negro de EE.UU. como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia"
- En cuanto a Bill Clinton, la supuesta biografía reconoce su "excelente" gestión económica "a pesar de sus escándalos"
Tras insultar a sus predecesores Joe Biden (2021-2025) y Barack Obama (2009-2017), tanto verbalmente como por escrito, el magnate republicano ha dado un paso más al instalar placas en la Casa Blanca que reiteran sus quejas contra ambos presidentes demócratas.
El presidente republicano ya había causado revuelo al instalar una galería de retratos de expresidentes bajo una columnata exterior que conduce al Despacho Oval, donde la fotografía de Biden fue sustituida por la de una máquina de firmas. Esto se hace eco de las afirmaciones de Trump de que su predecesor estaba senil y ya no era capaz de gobernar.
El miércoles, los periodistas han descubierto que se habían añadido placas debajo de los retratos, con resúmenes biográficos. Los de Joe Biden y Barack Obama son, como era de esperar, muy negativos.
Obama: "Una de las figuras políticas más divisivas de la historia"
La placa describe al primer presidente negro del país norteamericano como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia" afirma. También se le conoce como "Barack Hussein Obama", al igual que Trump, quien contribuyó a difundir teorías conspirativas sobre los orígenes de su predecesor.
Por su parte, Biden es descrito como "el soñoliento Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente de la historia de Estados Unidos". La placa también repite la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Donald Trump.
El magnate también ha cargado duramente contra George Bush (2001-2009) acusándole de haber iniciado dos guerras, la de Afganistán y la de Irak, que “no deberían de haber sucedido”.
Trump elogia a presidentes como Bill Clinton o Ronald Reagan
En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), la placa reconoce su "excelente" gestión económica "a pesar de sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016.
Sobre el republicano Ronald Reagan (1981-1989), admirado por el magnate, la inscripción asegura que "ganó la guerra fría" y que "era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca".
Esta peculiar galería es uno de los muchos cambios que Trump ha ordenado en la Casa Blanca para dejar su huella, siendo el más significativo la construcción en marcha de un gigantesco salón de baile, que implicó la demolición de la histórica Ala Este de la mansión presidencial. Trump aseguró que generó billones de dólares en inversiones en Estados Unidos, una afirmación inverificable.
Desde su regreso al poder el 20 de enero, Trump ha transformado la Casa Blanca en un escaparate para su propio gusto y gloria. Además de mandar construir un , ha añadido numerosos adornos dorados y colgado retratos suyos, contradiciendo la costumbre de que la imagen de un presidente solo debe exhibirse después de dejar el cargo.