Trump amplía la prohibición total de viaje a siete países y a la Autoridad Palestina

Trump ha vuelto ha ampliar este martes ha ampliado la lista de países a los que prohíbe la entrada al país norteamericano. Incluye ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, destacando las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

El presidente de los Estados Unidos ha adoptado la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

En una orden ejecutiva, el republicano ha justificado la medida por "motivos de seguridad nacional" y ha ordenado restringir por completo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

01.31 min Trump, contra los inmigrantes: anuncia medidas contra las personas extranjeras con papeles

La disposición también veta el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina. La Administración de Trump ya había denegado los visados a los funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Asimismo, el presidente impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.