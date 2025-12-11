EE.UU. lanza con la 'Tarjeta Dorada Trump' permisos de residencia por un millón de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha este miércoles un programa para obtener el permiso de residencia en Estados Unidos por un millón de dólares (unos 850.000 euros).

Esta medida, que se ha presentado como 'Tarjeta Dorada Trump', está dirigida a aquellos ciudadanos no estadounidenses que deseen obtener un permiso acelerado para vivir en Estados Unidos. Además, su web permite solicitar este proceso por vía urgente mediante el pago de una tarifa de 15.000 dólares adicionales (casi 13.000 euros).

Después de pasar por una verificación de antecedentes penales, a los solicitantes se les invita a hacer una "contribución" de un millón de dólares para obtener este permiso de residencia, que funciona de forma similar a una Green Card (Tarjeta Verde), una visa que ya permite vivir y trabajar en Estados Unidos.

"Básicamente es una Green Card, pero mucho mejor. Mucho más poderosa, una vía mucho más sólida", ha asegurado Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Hay que ser gente excepcional", ha recalcado.

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha confirmado que unas 10.000 personas ya se han inscrito para obtener la tarjeta dorada durante el período de preinscripción. También prevé que muchas personas más se unan a la solicitud pronto. "Espero que con el tiempo vendamos miles de estas tarjetas y recaudemos miles de millones de dólares", ha señalado Lutnick en una entrevista a Reuters.

Esta medida también está dirigida a las empresas estadounidenses que desearan contratar a inmigrantes, con una contribución de dos millones por empleado.