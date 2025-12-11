EE.UU. lanza con la 'Tarjeta Dorada Trump' permisos de residencia por un millón de dólares
- La iniciativa permite acelerar el proceso por 15.000 dólares adicionales
- Esta medida sigue la línea de la política migratoria de la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha este miércoles un programa para obtener el permiso de residencia en Estados Unidos por un millón de dólares (unos 850.000 euros).
Esta medida, que se ha presentado como 'Tarjeta Dorada Trump', está dirigida a aquellos ciudadanos no estadounidenses que deseen obtener un permiso acelerado para vivir en Estados Unidos. Además, su web permite solicitar este proceso por vía urgente mediante el pago de una tarifa de 15.000 dólares adicionales (casi 13.000 euros).
Después de pasar por una verificación de antecedentes penales, a los solicitantes se les invita a hacer una "contribución" de un millón de dólares para obtener este permiso de residencia, que funciona de forma similar a una Green Card (Tarjeta Verde), una visa que ya permite vivir y trabajar en Estados Unidos.
"Básicamente es una Green Card, pero mucho mejor. Mucho más poderosa, una vía mucho más sólida", ha asegurado Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Hay que ser gente excepcional", ha recalcado.
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha confirmado que unas 10.000 personas ya se han inscrito para obtener la tarjeta dorada durante el período de preinscripción. También prevé que muchas personas más se unan a la solicitud pronto. "Espero que con el tiempo vendamos miles de estas tarjetas y recaudemos miles de millones de dólares", ha señalado Lutnick en una entrevista a Reuters.
Esta medida también está dirigida a las empresas estadounidenses que desearan contratar a inmigrantes, con una contribución de dos millones por empleado.
Una medida para luchar contra la inmigración irregular
El secretario de Comercio ha resaltado que este programa traería a Estados Unidos a personas que beneficiarían a la economía. En este sentido, ha comparado este programa con los beneficiarios "promedio" de la Green Card, quienes, según él, ganan menos dinero que el estadounidense promedio y tienen más probabilidades de recibir o tener familiares recibiendo las ayudas federales.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la ofensiva de la Administración Trump contra la inmigración, que ya ha deportado a cientos de miles de personas que se encontraban ilegalmente en el país y ha tomado medidas para frenar la inmigración irregular. Hace unas semanas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, encargado de supervisar la migración legal, decidió "frenar" la inmigración de "los países del tercer mundo" después de un tiroteo en Washington a dos miembros de la Guardia Nacional por un afgano.