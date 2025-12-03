Trump abre un nuevo frente migratorio en Nueva Orleans en plena ofensiva contra las 'ciudades santuario'

La escena se repite, pero con un matiz distinto. El Gobierno de Donald Trump ha lanzado una nueva operación migratoria en Nueva Orleans, una ciudad acostumbrada a convivir con el peso de sus propias heridas y ahora empujada al centro del pulso político entre la Casa Blanca y los gobiernos locales demócratas. La acción, bautizada como "Catahoula Crunch", pone el foco en migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se suma al mapa creciente de redadas que el presidente ha ordenado para acelerar deportaciones y tensar la aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha presentado el operativo como un esfuerzo dirigido a "infractores con antecedentes penales" liberados de la custodia local debido a políticas que limitan la cooperación con Inmigración. Pero, como ha ocurrido en Los Ángeles, Chicago o Washington D.C., el despliegue se mueve en una frontera más difusa: la que separa los objetivos oficiales de un impacto que, según denuncian residentes y organizaciones, termina arrastrando también a personas sin antecedentes y alimentando un clima de miedo difícil de medir, pero visible en las rutinas más cotidianas.

En algunos barrios de Nueva Orleans, el temor se abrió paso antes incluso de que los agentes federales pisaran las calles. En un pequeño restaurante familiar, una mujer colocó colchones improvisados para que sus parientes pudieran dormir allí, evitando trayectos entre casa y trabajo que pudieran acabar en un control. "Es por si acaso", explicó a un voluntario local. Ese "por si acaso" se ha convertido en una frase frecuente en las últimas semanas.

01.31 min Trump, contra los inmigrantes: anuncia medidas contra las personas extranjeras con papeles

Objetivo: migrantes "indocumentados" Las autoridades federales dicen que el objetivo son migrantes indocumentados con supuestos antecedentes penales liberados por políticas locales; sin embargo, vecinos y organizaciones han denunciado que las redadas podrían afectar también a personas sin historial delictivo, alimentando el temor, la incertidumbre y reproches por "perfil racial". Además del operativo, el Gobierno ha anunciado el próximo despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad: un gesto que muchos interpretan como señal de militarización e intimidación en medio de un proceso que se extendería hasta fin de año. Aunque la Casa Blanca lo presenta como un refuerzo logístico, muchos residentes lo leen como un gesto de militarización de un asunto que, para ellos, tiene más que ver con la convivencia y el tejido comunitario que con una amenaza a la seguridad pública. Ver uniformes federales y militares en calles ya marcadas por la desigualdad histórica despierta un recuerdo incómodo en una ciudad habituada a pasar por ciclos de intervención externa. El mensaje simbólico — que el Gobierno federal puede imponer su fuerza sobre el espacio civil — pesa casi tanto como la operación en sí. Y, mientras el operativo se proyecta hasta final de año, el debate sobre sus verdaderos alcances apenas empieza a abrirse entre autoridades locales que temen quedar arrinconadas entre la obediencia y la protección a sus propios vecinos. Un manifestante sostiene una bandera de México frente al Edificio Federal Edward R. Roybal, durante una protesta contra las redadas migratorias federales, en Los Ángeles. DAVID SWANSON / REUTERS