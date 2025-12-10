EE.UU. plantea revisar las redes sociales de turistas y acceder a los datos de familiares como requisito para entrar al país

Estados Unidos plantea obligar a los turistas a incluir sus cuentas de redes sociales en la solicitud del permiso para visitar el país. Según una propuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que todavía no está aprobada definitivamente por la Administración de Donald Trump, los agentes fronterizos podrán revisar la actividad en redes de los últimos cinco años de cada visitante.

La medida afectaría a aquellos ciudadanos de países exentos de tener que pedir un visado, como la mayoría de los Estados europeos, incluida España, y otros como Japón, Corea del Sur o Australia. Los visitantes procedentes de estos países deben rellenar una solicitud en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés), que, de aprobarse esta propuesta, incluiría también la información de las redes sociales.

El documento también plantea incluir otra información de "alto valor" que hasta ahora no se pedía en el ESTA. Entre ellos, "siempre que sea posible", se requerirían también los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, tanto personales como de trabajo, o las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años, también personales y profesionales.

Además, sería obligatorio presentar los nombres de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos), sus fechas y lugares de nacimiento, su lugar de residencia, y sus números de teléfono. Se pedirían asimismo datos biométricos como huellas dactilares, una imagen del iris o muestras de ADN.