EE.UU. plantea revisar las redes sociales de turistas y acceder a los datos de familiares como requisito para entrar al país
- El departamento de Aduanas propone revisar la actividad en redes de los últimos cinco años de cada visitante
- También se pedirían datos como los nombres, teléfonos y lugares de nacimiento y residencia de sus familiares
Estados Unidos plantea obligar a los turistas a incluir sus cuentas de redes sociales en la solicitud del permiso para visitar el país. Según una propuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que todavía no está aprobada definitivamente por la Administración de Donald Trump, los agentes fronterizos podrán revisar la actividad en redes de los últimos cinco años de cada visitante.
La medida afectaría a aquellos ciudadanos de países exentos de tener que pedir un visado, como la mayoría de los Estados europeos, incluida España, y otros como Japón, Corea del Sur o Australia. Los visitantes procedentes de estos países deben rellenar una solicitud en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés), que, de aprobarse esta propuesta, incluiría también la información de las redes sociales.
El documento también plantea incluir otra información de "alto valor" que hasta ahora no se pedía en el ESTA. Entre ellos, "siempre que sea posible", se requerirían también los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, tanto personales como de trabajo, o las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años, también personales y profesionales.
Además, sería obligatorio presentar los nombres de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos), sus fechas y lugares de nacimiento, su lugar de residencia, y sus números de teléfono. Se pedirían asimismo datos biométricos como huellas dactilares, una imagen del iris o muestras de ADN.
Una política migratoria cada vez más restrictiva
La medida es una más dentro de una política migratoria y de entrada de visitantes cada vez más restrictiva desde la vuelta al poder de Donald Trump hace un año. En junio, Washington ya aplicó la revisión de redes sociales a los solicitantes de visados para estudiar en el país o permanecer allí de intercambio. El Gobierno de Trump anunció que les exigiría que configuraran sus perfiles en redes sociales como "públicos" para poder revisar su contenido.
Más tarde, en septiembre, Trump anunció que impondrá una tarifa de 100.000 dólares para una de las visas de trabajo más utilizadas en el sector tecnológico. La normativa impacta en la visa H-1B, utilizada por 600.000 trabajadores, de los cuales un 70% proceden de la India.
Todo ello ya está teniendo efectos. Estados Unidos está experimentando una caída brusca y sostenida del turismo internacional, al ver erosionarse la imagen del país como destino acogedor. La firma de investigación sobre viajes Tourism Economics prevé una fuerte caída del 8,2% en las llegadas internacionales al país para 2025, con una disminución del gasto total de los visitantes del 4,2%, lo que supone una pérdida de 8.300 millones de dólares en gasto de los visitantes.