España, a hacer historia bailando sobre hielo: dos parejas de danza rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno
- El arte de contar historias con el cuerpo mientras se desafía la gravedad sobre cuchillas
- Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero en RTVE
No muchas historias olímpicas se pueden contar con la grandeza de una banda sonora de la talla de 'Dune' y los movimientos de las cuchillas de los patines bailando sobre la pista. La danza sobre hielo combina rigor deportivo y sensibilidad artística. Aunque uno no conozca esta disciplina dentro del patinaje artístico, es imposible que no quede embelesado al verla.
A pesar de que es olímpica desde 1976, en España ha sido bastante desconocida. Hasta ahora. Porque en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano–Cortina 2026 estará representada por primera vez por dos parejas.
Un hito por el que desde la Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) se muestran “muy ilusionados” y más si se tiene en cuenta que los patinadores luchan “por un futuro indeciso siempre con los deportes de hielo”. De hecho, explican, aún no tienen un centro de alto rendimiento donde poder entrenar.
Pese a todas esas dificultades, han logrado la presencia olímpica tras una temporada exigente, confirmando el crecimiento sostenido de esta disciplina en España.
Smart y Dieck, madurez competitiva y aspiraciones al top-10
La clasificación de Olivia Smart y Tim Dieck llegó de forma directa en el Campeonato del Mundo de Boston 2025, en marzo. La pareja consiguió la sexta posición final, asegurándose así una de las plazas olímpicas para España. El suyo se trata del mejor resultado histórico del país en danza sobre hielo en esta competición.
Su éxito se ha construido a partir de una combinación de alto nivel técnico, transiciones complejas y una identidad artística muy definida. Lo hemos visto claramente en su ejercicio inspirado en la película ‘Dune’. Una propuesta estética épica en la que llevan el desierto al hielo y que, junto con una coreografía que también destaca visualmente, han conectado con jueces y público. La propuesta funciona y al igual que el largometraje, incluso han desarrollado una segunda parte del programa.
“Al principio, mucha gente habría pensado que volver a ganar (con la primera parte) en la temporada olímpica era el camino fácil, y no queremos. Queremos esforzarnos, seguir complaciéndonos, no solo a nosotros mismos, sino también al público”, han expresado en una entrevista con TVE.
Como pareja compiten desde 2023 y entrenan en Montreal (Canadá), uno de los grandes centros de esta especialidad en el mundo. Se muestran orgullosos de representar a España, pese a que ninguno de los dos ha nacido en el país (ella en Reino Unido y él en Alemania).
Olivia está vinculada a España desde hace casi una década. Ha participado en numerosos campeonatos de Europa y del mundo, consolidándose como una de las referentes del patinaje artístico español. Destaca por su expresividad y calidad artística.
Y Tim, antes de formar pareja con Smart, fue campeón nacional alemán y compitió en el circuito ISU (Unión Internacional de Patinaje en sus siglas en inglés). Reconocido por su técnica de patinaje y su precisión en los elementos.
Val y Kazimov, juventud y futuro prometedor
La gran sorpresa del ciclo olímpico la han protagonizado Sofía Val y Asaf Kazimov, que lograron su billete en el clasificatorio de Pekín de septiembre finalizando entre las mejores parejas aspirantes. Para ellos, al igual que sus compañeros, será su primera cita olímpica.
Ella es española de nacimiento y él por nacionalización reciente, aunque nació en Rusia y se crio en Alemania.
Ahora entrenan en Madrid, aunque en su momento también tuvieron que salir fuera de sus casas. Reivindican la importancia de tener más instalaciones disponibles para crear referentes y generar afición.
“Muchos deportistas no tienen los recursos para irse fuera a otro país. Por eso, al final, es un deporte minoritario (…) Al final, si tú tienes al lado de tu casa un campo de fútbol, apuntas a tu hijo a jugar. Y si tienes una pista de hielo, la apuntas a patinar sobre hielo”, han expresado.
Val, una de las patinadoras con mayor proyección del panorama nacional, y Kazimov, con una sólida base técnica internacional, forman una pareja joven pero en clara progresión. Su fortaleza reside en la velocidad de patinaje, la limpieza de elementos obligatorios y una conexión creciente sobre el hielo.
En términos competitivos, su objetivo principal en estos Juegos será superar la fase de danza rítmica y acceder a la danza libre.
Milano‑Cortina 2026 será un escaparate que confirma que el patinaje artístico español ya no es una excepción. El hielo italiano será testigo de un momento histórico que puede marcar un antes y un después para este deporte en España.
Claves de la danza sobre hielo
Combina técnica, musicalidad y expresión, inspirándose en los bailes de salón.
Es la única disciplina del patinaje artístico donde no se permiten los saltos (solo muy sencillos o asistidos). También están prohibidos los elementos acrobáticos como saltos lanzado, ‘twist lifts’ y las elevaciones por encima de la cabeza. Los patinadores no pueden separarse mucho tiempo ni alejarse más de dos brazos de distancia, a diferencia del patinaje artístico por parejas.
Destaca por su elegancia y sofisticación, convirtiéndose en una de las pruebas más expresivas y refinadas de los Juegos Olímpicos de Invierno.