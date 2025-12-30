España, a hacer historia bailando sobre hielo: dos parejas de danza rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno

No muchas historias olímpicas se pueden contar con la grandeza de una banda sonora de la talla de 'Dune' y los movimientos de las cuchillas de los patines bailando sobre la pista. La danza sobre hielo combina rigor deportivo y sensibilidad artística. Aunque uno no conozca esta disciplina dentro del patinaje artístico, es imposible que no quede embelesado al verla.

A pesar de que es olímpica desde 1976, en España ha sido bastante desconocida. Hasta ahora. Porque en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano–Cortina 2026 estará representada por primera vez por dos parejas.

Un hito por el que desde la Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) se muestran “muy ilusionados” y más si se tiene en cuenta que los patinadores luchan “por un futuro indeciso siempre con los deportes de hielo”. De hecho, explican, aún no tienen un centro de alto rendimiento donde poder entrenar.

Pese a todas esas dificultades, han logrado la presencia olímpica tras una temporada exigente, confirmando el crecimiento sostenido de esta disciplina en España.

Smart y Dieck, madurez competitiva y aspiraciones al top-10 La clasificación de Olivia Smart y Tim Dieck llegó de forma directa en el Campeonato del Mundo de Boston 2025, en marzo. La pareja consiguió la sexta posición final, asegurándose así una de las plazas olímpicas para España. El suyo se trata del mejor resultado histórico del país en danza sobre hielo en esta competición. Su éxito se ha construido a partir de una combinación de alto nivel técnico, transiciones complejas y una identidad artística muy definida. Lo hemos visto claramente en su ejercicio inspirado en la película ‘Dune’. Una propuesta estética épica en la que llevan el desierto al hielo y que, junto con una coreografía que también destaca visualmente, han conectado con jueces y público. La propuesta funciona y al igual que el largometraje, incluso han desarrollado una segunda parte del programa. “Al principio, mucha gente habría pensado que volver a ganar (con la primera parte) en la temporada olímpica era el camino fácil, y no queremos. Queremos esforzarnos, seguir complaciéndonos, no solo a nosotros mismos, sino también al público”, han expresado en una entrevista con TVE. Como pareja compiten desde 2023 y entrenan en Montreal (Canadá), uno de los grandes centros de esta especialidad en el mundo. Se muestran orgullosos de representar a España, pese a que ninguno de los dos ha nacido en el país (ella en Reino Unido y él en Alemania). Olivia está vinculada a España desde hace casi una década. Ha participado en numerosos campeonatos de Europa y del mundo, consolidándose como una de las referentes del patinaje artístico español. Destaca por su expresividad y calidad artística. Y Tim, antes de formar pareja con Smart, fue campeón nacional alemán y compitió en el circuito ISU (Unión Internacional de Patinaje en sus siglas en inglés). Reconocido por su técnica de patinaje y su precisión en los elementos.