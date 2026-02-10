Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el miércoles 11 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, encaran su quinto día de competición. La cuarta jornada nos ha dejado la decepción de los tres españoles: Jaume Pueyo y Bernat Sellés, que no lograron pasar de los cuartos de final, y Marc Colell, que no superó el primer corte.

Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. El tercer día nos dejó el primer triplete de estos Juegos para Suecia, Linn Svahn ha sorprendido superando a Jonna Sundling y Maja Dahlqvist. El noruego Johannes Hosflot Klaebo sigue haciendo historia con la novena medalla olímpica de su carrera, con siete oros y dos de ellos en Milano Cortina 2026. Su compatriota Johan-Olav Botn se ha llevado el biatlón e Italia se ha colgado el bronce en curling.

Ocho finales y una con doble participación española Los platos fuertes de la jornada serán las ocho finales que se podrán ver en RTVE Play. Los aficionados clásicos del esquí alpino podrán disfrutar de una prueba legendaria, la final masculina de supergigante; también se podrá ver la masculina de combinada nórdica 10 km, las finales femeninas de moguls y biatlón 15 km, los dobles femeninos y masculinos de luge y la final de danza libre de patinaje artístico con Sofía Val y Asaf Kasimov y Olivia Smart y Tim Dieck. También disfrutaremos de saltos de trampolín corto en combinada nórdica, las clasificaciones femenina y masculina de halfpipe en snowboard, un partido entre Eslovaquia y Finlandia de hockey sobre hielo y un Suecia - Italia de curling. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas y récord de españoles La mirada de los españoles estará puesta en las parejas de patinaje artístico que forman Sofía Val y Asaf Kasimov y Olivia Smart y Tim Dieck, en la clasificación de halfpipe en snowboard con Queralt Castellet, medalla de plata en Pekín 2022, y en Daniel Milagros en 1.000 metros de patinaje de velocidad. Seis españoles en liza para superar el récord en un día en estos Juegos. Queralt Castellet se proclama subcampeona olímpica en halfpipe de Pekín 2022 RUBÉN HERAS El equilibrio entre salto y esquí de fondo convierte al noruego Jens Luraas Oftebro en saltos en trampolín corto en combinada nórdica, pero el alemán Vinzenz Geiger está al acecho. La estadounidense Chloe Kim busca su tercer oro olímpico y es la rival a batir de Queralt Castellet. Las norteamericanas Jakara Anthony y Jaelin Kauf, que ya hicieron doblete en Pekín 2022, vuelven a ser las mayores candidatas al oro en moguls. El suizo Marco Odermatt no puede fallar en el supergigante tras haberse quedado fuera de las medallas en descenso y lograr una plata agridulce en combinada por equipos, en la que eran favoritos. Franjo von Allmen le puede arrebatar de nuevo el oro, convertirse en triple campeón olímpico y la peor pesadilla de Odermatt. El austriaco Johannes Lamparter y el noruego Jens Luraas Oftebro pugnarán en la final de combinada nórdica. La francesa Lou Jeanmonnot y las hermanas suecas Elvira Öberg y Hanna Öberg son las rivales de local, la italiana Lisa Vittozzi, en biatlón. Los alemanes Tobias Wendl y Tobias Arlt forman la pareja masculina más temida de luge y las estadounidenses Chevonne Forgan y Sophia Kirkby, la femenina. Daniel Milagros hará historia al competir por primera vez un español en una final olímpica de patinaje de velocidad, pero el estadounidense Jordan Stolz y el neerlandés Jenning de Boo son claros favoritos. El australiano Scotty James quiere cerrar su colección de medallas olímpicas, bronce en 2018 y plata en 2022, con el oro en halfpipe, pero los japoneses Ayumu Hirano, campeón olímpico en 2022, y Yuto Totsuka se lo pondrán difícil. Los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates son triples campeones mundiales y los franceses Laurence Fournier‑Beaudry y Guillaume Cizeron son favoritos en danza libre, pero hay que soñar con un metal español.