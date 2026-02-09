Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Lindsey Vonn, operada dos veces de su grave fractura en la pierna izquierda tras su aparatoso accidente

  • La esquiadora se enganchó en una de las primeras puertas y se fue al suelo con gestos y gritos evidentes de dolor
  • Tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital, donde ha sido intervenida en dos ocasiones, según Reuters
Para todos los públicos Caída de Lindsey Vonn en el descenso de Milano Cortina 2026 - Esquí Alpino JJOO Milano Cortina 2026 | Ver
Lindsey Vonn se cae y se rompe en la final del descenso de Milano Cortina 2026
RTVE.es / AGENCIAS

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha sido operada dos veces de una grave fractura en la pierna izquierda tras el aparatoso accidente que sufrió este domingo cuando disputaba la prueba de descenso en su debut en estos Juegos de Milano Cortina 2026, por el que tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero, según fuentes cercanas a Reuters.

Vonn se enganchó en una de las primeras puertas y se fue al suelo con gestos y gritos evidentes de dolor. Tuvo que ser evacuada en helicóptero de la pista de Cortina d'Ampezzo y horas después la federación estadounidense informaba de que se encontraba "estable" y en manos de un equipo de médicos "estadounidenses e italianos".

Lindsey Vonn silencia Cortina d'Ampezzo tras sufrir una aparatosa caída y ser evacuada en helicóptero
Lindsey Vonn silencia Cortina d'Ampezzo tras sufrir una aparatosa caída y ser evacuada en helicóptero

La deportista, de 41 años, fue trasladada al hospital Ca' Foncello de la ciudad de Treviso desde Cortina d'Ampezzo. Vonn realizó el descenso con un ligamento de la rodilla roto tras una caída previa en una prueba de la Copa del Mundo.

La estadounidense ha sido operada por un equipo de cirujanos ortopédicos y plásticos del hospital italiano, según informó este una fuente cercana, que explicó que las intervenciones tenían por objeto prevenir complicaciones relacionadas con la inflamación y el flujo sanguíneo.

El médico personal de Vonn estuvo presente, pero solo asistió mientras los cirujanos italianos dirigían las intervenciones, añadió la fuente.

Desde el hospital se ha informado de que se sometió a una operación para estabilizar su pierna izquierda, pero no mencionó una segunda intervención.

Es noticia: