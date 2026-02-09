Lindsey Vonn, operada dos veces de su grave fractura en la pierna izquierda tras su aparatoso accidente

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha sido operada dos veces de una grave fractura en la pierna izquierda tras el aparatoso accidente que sufrió este domingo cuando disputaba la prueba de descenso en su debut en estos Juegos de Milano Cortina 2026, por el que tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero, según fuentes cercanas a Reuters.

Vonn se enganchó en una de las primeras puertas y se fue al suelo con gestos y gritos evidentes de dolor. Tuvo que ser evacuada en helicóptero de la pista de Cortina d'Ampezzo y horas después la federación estadounidense informaba de que se encontraba "estable" y en manos de un equipo de médicos "estadounidenses e italianos".

La deportista, de 41 años, fue trasladada al hospital Ca' Foncello de la ciudad de Treviso desde Cortina d'Ampezzo. Vonn realizó el descenso con un ligamento de la rodilla roto tras una caída previa en una prueba de la Copa del Mundo.

La estadounidense ha sido operada por un equipo de cirujanos ortopédicos y plásticos del hospital italiano, según informó este una fuente cercana, que explicó que las intervenciones tenían por objeto prevenir complicaciones relacionadas con la inflamación y el flujo sanguíneo.

El médico personal de Vonn estuvo presente, pero solo asistió mientras los cirujanos italianos dirigían las intervenciones, añadió la fuente.

Desde el hospital se ha informado de que se sometió a una operación para estabilizar su pierna izquierda, pero no mencionó una segunda intervención.