Doce países han anunciado oficialmente que no participarán este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La decisión fue tomada por las delegaciones de Alemania, Francia y Ucrania, entre otras, en protesta oficial ante la presencia de deportistas rusos y bielorrusos compitiendo bajo sus símbolos nacionales en el Arena de Verona.

La controversia nace tras la decisión de la Asamblea del Comité Paralímpico Internacional (IPC) de septiembre de 2025, cuando se levantó la sanción que prohibía a estos países usar sus banderas. Esta medida, aprobada por mayoría, permite que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos representen a sus naciones con normalidad en Milán. Se produce a pesar de la invasión a Ucrania iniciada en 2022, cuando Vladímir Putin ordenó la operación militar especial que desencadenó la mayor guerra en Europa desde 1945. Cuatro años después del inicio del conflicto, el desenlace depende de un posible acuerdo que busca satisfacer las demandas de Putin, permitir una salida para Ucrania y reportar un beneficio a los intereses de Donald Trump.