Doce países no participarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno
- La decisión fue tomada en protesta por la presencia de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales
- Ucrania y Estonia mantienen un boicot total a la ceremonia
Doce países han anunciado oficialmente que no participarán este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La decisión fue tomada por las delegaciones de Alemania, Francia y Ucrania, entre otras, en protesta oficial ante la presencia de deportistas rusos y bielorrusos compitiendo bajo sus símbolos nacionales en el Arena de Verona.
La controversia nace tras la decisión de la Asamblea del Comité Paralímpico Internacional (IPC) de septiembre de 2025, cuando se levantó la sanción que prohibía a estos países usar sus banderas. Esta medida, aprobada por mayoría, permite que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos representen a sus naciones con normalidad en Milán. Se produce a pesar de la invasión a Ucrania iniciada en 2022, cuando Vladímir Putin ordenó la operación militar especial que desencadenó la mayor guerra en Europa desde 1945. Cuatro años después del inicio del conflicto, el desenlace depende de un posible acuerdo que busca satisfacer las demandas de Putin, permitir una salida para Ucrania y reportar un beneficio a los intereses de Donald Trump.
La democracia del IPC frente al boicot
El presidente del IPC, Andrew Parsons, ha defendido la postura del organismo y la libertad de los comités nacionales para manifestarse: "Esto se aprobó en la última Asamblea por mayoría. Es importante decir que el hecho de que un país esté en guerra no va en contra de la constitución del IPC. Hay muchos países en el mundo, en este momento, en conflicto".
Aunque en 2023 hubo una suspensión por la evidencia de que se usó el deporte para promocionar la guerra, en 2025 el sentimiento de la Asamblea cambia. "Tenemos que implementar la decisión de 2025 como antes se hizo en 2023. También entendemos que esta decisión no gusta y se va a manifestar. Es un derecho que la gente tiene", ha añadido Parsons.
Por su parte, la Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados (DBS) ha justifica su ausencia en un comunicado oficial: "Esta decisión nos permite centrarnos en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana".
Pese al desplante en el desfile, el equipo alemán sí compite en los Juegos y participa en las grabaciones previas. En una postura más radical, Ucrania y Estonia mantienen un boicot total a la ceremonia.
A esta lista de 12 países se suman también Croacia, República Checa, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Países Bajos. El Comité Paralímpico Español, aunque vota en contra de levantar la sanción, confirma que acata la decisión democrática del resto de países miembros.