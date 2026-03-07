Así son los deportes de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los Juegos Olimpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 reunen a 660 atletas de 50 países en una competición con 79 eventos diferentes de seis deportes y modalidades para diferentes tipos de discapacidad.

Desde la primera edición de los Juegos de Invierno en Örnsköldsvik 1976 con tan solo dos pruebas de esquí alpino -eslalon y eslalongigante-, Miano Cortina 2026 recoge el testigo de Beijing 2022 en esquí alpino, esquí de fondo, biatlón, snowboard, curling y hockey sobre hielo.

Esquí alpino El deporte rey consta de cinco pruebas diferentes: eslalon, eslalon gigante, supergigante, descenso y supercombinada, donde los deportistas podrán competir en cinco pruebas según su grado de discapacidad: de pie, sentado (en un sitski o en un monoesquí), o para atletas con dificultades visuales o ciegos, que en su caso esquían siguiendo a un guía al que van conectados por radio. El equipo principal para cualquier competidor de esquí alpino incluye monoesquís, estabilizadores y sistemas de transmisión de audio. Los monoesquís son unas carcasas fijadas a un esquí con un amortiguador y que se utilizan en combinación con dos estabilizadores equipados con miniesquís, y son utilizados por los esquiadores sentados para ayudarles a mantener el equilibrio. Los atletas con discapacidad visual no usan monoesquís ni estabilizadores sino auriculares con Bluetooth que los conectan con sus guías.

Esquí de fondo En Milano Cortina 2026 habrá cinco eventos: esprint, 10 km estilo clásico con salida a intervalos, 20 km estilo libre con salida a intervalos, relevo mixto 4x2.5 km, y relevo abierto 4x2.5 km con eventos divididos en tres categorías: "de pie", "sentado" y discapacidad visual . La categoría “de pie” incluye a esquiadores con discapacidades físicas que pueden esquiar parados o en pie; la de “sentado” incluye esquiadores que pueden usar sit-ski, una silla colocada sobre dos esquís de fondo; la de discapacitados visuales incluye a esquiadores con deficiencias visuales que compiten con la ayuda de un guía que esquía por delante de ellos dando indicaciones sobre la ruta.

Snowboard Los participantes en al competición de snowboard compiten en dos eventos diferentes en tres categorías dependiendo de su tipo de discapacidad. Aquellos con discapacidad física en las extremidades inferiores (afectan a una o las dos piernas) utilizan prótesis o equipamiento modificado para competir. Los que tienen discapacidad física en las extremidades superiores (afectan a uno o a los dos brazos) compiten de pie. Las dos modalidades de competición son Banked slalom y Snowboard cross. En la primera, cada atleta completa dos rondas, la mejor de las cuales determina su clasificación final basada en los tiempos, y soloo hay un atleta compitiendo en el recorrido cada vez. En Snowboard cross, cada atleta completa tres mangas, y la mejor de ellas determina su clasificación final. Solo hay un atleta compitiendo en el recorrido cada vez. En las competiciones cara a cara, hay 16 hombres y ocho mujeres en las finales, con cuatro competidores (u otro número fijado por el jurado) en cada manga. En las pruebas cronometradas, los atletas compiten de uno en uno.

Biatlón El biatlón para deportistas con discapacidad se estrenó en los Juegos Paralímpicos de Innsbruck 1988, y en Albertville 1992 se introdujo la categoría para atletas con deficiencias visuales. Las carreras consisten en un circuito de esquí de fondo de longitud variable que los participantes tienen que recorrer entre tres y cinco veces usando la técnica libre hasta cubrir una distancia de entre 7,5 y 12,5 kilómetros. Al final de cada vuelta, los atletas deben disparar a dos objetivos situados a 10 metros de distancia. Por cada fallo, reciben una penalización de tiempo que se aplicará al resultado final en meta. El factor más importante para ganar es la habilidad para alternar en competición la resistencia física y la precisión en el disparo. En Milano Cortina 2026 habrá tres pruebas: persecución esprint, 7,5 km esprint y 12,5 km individual, cada una de ellas para hombres y mujeres repartidas en tres categorías: “en pie” para esquiadores con discapacidad física que pueden esquiar de pie o con ayuda de prótesis usando la técnica libre. Los esquiadores con discapacidad en los miembros superiores esquían sin bastones o con uno solo. Y en el campo de tiro, después de colocar el rifle, dan la orden de disparo a los entrenadores, que son los encargados de apretar el gatillo. La categoría “sentado” incluye a esquiadores usan un sit-ski, un asiento que lleva acoplados dos esquís de fondo. En la categoría para atletas con discapacidad visual participan esquiadores con deficiencias en la vista, que copmiten usando la técnica libre acompañados por un guía. En el campo de tiro cuentan con señales acústicas que, dependiendo de su intensidad, indican dónde está el objetivo.

Curling Se trata de una disciplina por equipos mixtos en la que pueden participar tanto hombres como mujeres con discapacidad en sus extremidades inferiores. En cada entrada o ‘end’, cada jugador lanza dos piedras para un total de ocho por equipo. El propósito es dejar la piedra tan cerca como sea posible del centro de la ‘casa’, un objetivo circular situado al final de la pista de hielo, para anotar un punto. Un equipo puede anotar varios puntos si hay dos o más piedras cerca del centro. La piedra puede lanzarse usando una mano o con un extensor. En Milano Cortina 2026, el programa no sólo los eventos por equipos mixtos, sino también, por primera vez, una competición de parejas.