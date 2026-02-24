España tendrá por primera vez más mujeres que hombres en unos Juegos Paralímpicos

El equipo español que participará en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina del 6 y el 15 de marzo tendrá finalmente ocho integrantes, al incorporarse a la delegación las esquiadoras Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens y la guía de esta, Victoria Ibáñez, tras recibir sendas invitaciones nominales.

La delegación inicial la conformaban Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Emilio Redondo e Higinio Rivero, por lo que al ampliarse a ocho, habrá más mujeres -cinco- que hombres -tres-, algo que no había ocurrido hasta ahora, informa el Comité Paralímpico Español en un comunicado.

Los ocho deportistas, todos debutantes en unos Juegos, participarán en cuatro de las seis disciplinas del programa y solo en curling en silla de ruedas y en hockey sobre hielo no habrá representación.

En esquí alpino, competirán Pascual, Martín-Granizo, Marcos, Rodríguez y la pareja Requesens-Ibáñez, mientras que en snowboard lo hará Redondo y en esquí de fondo y biatlón, Rivero.

Además de los deportistas, habrá un equipo de apoyo integrado por 16 personas entre entrenadores, servicios médicos y personal técnico, de mantenimiento y de oficina), repartido entre las villas paralímpicas de Cortina d’Ampezzo y Tesero.

España participó en Pekín 2022 y contó con dos deportistas con discapacidad y, en PyeongChang 2018, con tres. Los Juegos Paralímpicos de Invierno constará de 79 eventos repartidos entre Milán, Cortina y Tesero.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el 6 de marzo en la Arena de Verona y la clausura el día 15 en el Estadio Olímpico de Cortina d’Ampezzo.