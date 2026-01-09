Rafael Ramírez, "zar del petróleo" del chavismo: "Si perdemos el control del crudo, el país no va a salir adelante"
- El exministro de Petróleo dice que Maduro "arrasó con todo" y le responsabiliza de la intervención de EE.UU.
- Cree que Delcy Rodríguez tiene los "días contados" por los ultimátum que le ha dado Trump
Rafael Ramírez (Caracas, 1963) lo fue todo en los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Durante 12 años fue ministro de Petróleo y Minería y casi el mismo tiempo presidente de la petrolera estatal PDVSA, lo que le valió el apelativo de "zar del petróleo". También fue titular de Exteriores y embajador de Venezuela ante la ONU y hasta presidió su Consejo de Seguridad.
Un idilio con el 'chavismo' que terminó en 2017, cuando asegura que renunció en medio de la persecución por criticar al ahora depuesto presidente. Pasó entonces "de héroe a traidor". Desde Italia, donde vive ahora con "estatus de refugiado político" —en Caracas hay una orden de captura en su contra por diversas acusaciones de corrupción—, relata a RTVE Noticias lo "indignante y preocupante" del ataque militar de Estados Unidos y remarca que Maduro es "el único responsable" de lo sucedido, producto a su vez "de intereses políticos internos en la disputa del poder".
"Yo te digo algo: si había tantos factores de poder, de acuerdo con los americanos, (que) hubieran dado un golpe de Estado. Era mejor, más patriótico, incluso constitucional, porque nuestra Constitución autoriza a rebelarse contra un gobierno despótico. Eso hubiera sido mejor que abrir la puerta a una intervención extranjera", sentencia.
Exige el fin de la represión y la liberación de los presos políticos y llama a la creación de un gobierno de unidad nacional que incluya a todos. Cree que Delcy Rodríguez tiene los días contados como presidenta encargada por los ultimátum que le ha dado Donald Trump y considera que si Venezuela pierde el control del petróleo, no va a tener posibilidades de salir adelante. "Nuestro país está destrozado. Vamos a tener que reconstruirlo como si hubiéramos pasado una guerra", sentencia.
PREGUNTA: Usted lo ha sido todo en los gobiernos de Chávez y de Maduro. ¿Qué opina de lo que ha ocurrido?
RESPUESTA: Como venezolano es indignante y muy preocupante. Una intervención militar extranjera en nuestro país jamás había sucedido. Eso por un lado. Yo no soy de aquellos que celebran una intervención militar en mi país. Por otra parte, hay que decir que es Maduro el único responsable de lo que ha pasado. Ha llevado a convertir a Venezuela en un país paria, sin instituciones, sin apoyo internacional. Un país en medio del caos permanente, en un abismo. Y eso, por supuesto, ha abierto las puertas a lo que sucedió.
P: ¿Imaginaba que algo así podría ocurrir?
R: No solo lo imaginaba, lo escribía. Yo he alertado y eso me ha costado ser perseguido por el Gobierno. Desde que renuncié en 2017, he alertado del peligro de la situación a la que nos conducía Maduro. Ha sido una década perdida. Perdimos nuestra importancia petrolera, no producimos nada. Perdimos nuestras relaciones internacionales, estamos aislados. Y perdimos todas nuestras instituciones. Un país débil, donde no hay posibilidad de decir nada, donde el mismo gobierno cerró todas las vías constitucionales, era propenso a que pasara cualquier cosa. Es muy doloroso ver cómo entraron fuerzas extranjeras y cómo barrieron con nuestra capital sin que nuestro ejército se defendiera. Masacraron a unos 80 venezolanos de los que el Gobierno ni siquiera ha dado los nombres. Pero todos los sistemas que habíamos adquirido durante el gobierno de Chávez: de defensa antiaérea, de radares, de prevención... Nada de eso funcionó. Y nadie fue capaz de hacer ni una mínima defensa. Es terrible.
P: ¿Cómo ha podido darse la captura de Maduro de una forma aparentemente tan rápida? Se habla incluso de un topo de la CIA que se infiltró para conocer los movimientos y la rutina de Maduro. ¿Usted se imagina quién ha podido traicionarlo?
R: Trump y Marco Rubio indican que estuvieron conversando con gente del Gobierno de Maduro que le garantizaba que estarían dispuestos a trabajar con EE.UU. Hay mucha incertidumbre, muchos secretos. El país no sabe nada, pero estamos en una situación muy grave. No se trata solo de que sale un gobierno. De hecho, creo que estamos efectivamente en la caída del Gobierno de Maduro y la transición hacia no sé dónde. Se abre la puerta al peligro, por primera vez en nuestra historia, de perder la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra independencia y sobre el petróleo. Y lo peor aún es que el nuevo gobierno aparentemente está cediendo en todo eso. Estamos ante un peligro cierto, verdadero, que afecta nuestra soberanía y a todo. Alguien tuvo que venir a hacer la tarea por nosotros. Si había tantos factores de poder, de acuerdo con los americanos, que hubieran dado un golpe de Estado, eso hubiera sido mejor, más patriótico, e incluso constitucional. Porque nuestra Constitución autoriza a rebelarse contra un gobierno despótico. Eso hubiera sido mejor que abrir la puerta a una intervención extranjera. Ahora tenemos dentro a esta gente y no sabes qué va a pasar.
P: ¿Entonces usted de acuerdo en el resultado, pero no en la forma?
R: No, pero por supuesto que no. No estoy de acuerdo para nada con lo que pasó en nuestro país, sobre todo porque como país fuimos atropellados y ahora estamos indefensos completamente. Más aún en lo que a mí me indigna es que esta situación es producto de intereses políticos internos en la disputa del poder. Nadie está pensando en el futuro del país, en que debemos salir de esta grave crisis con nuestros propios pies. Con un gobierno de unidad nacional. Defendiendo nuestra Constitución, nuestras leyes y pensando en nuestro pueblo, pues ya hemos recibido muchos golpes.
Trump lo tiene claro
Quiere el petróleo venezolano, por eso
a través de su red social Truth, ha asegurado que le van a entregar a
Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles
Este petróleo se venderá y el dinero será controlado por mí, decía el
presidente.
Además, según Axios, estaría presionando
para que Venezuela rompa relaciones petrolíferas con China, Rusia, Irán y
Cuba.
El país latino tiene la mayor
reserva de petróleo del mundo, un 17%, incluso por delante de Arabia Saudí o
Irán, pero solo da salida a
un 1%. Mañana varios ejecutivos de empresas
petroleras visitarán la Casa Blanca para establecer
futuras estrategias.
Dentro de Venezuela Caracas ha vivido una nueva manifestación masiva
pro-Maduro
Maduro. Y Delsi Rodríguez ha dejado un mensaje
para los que le amenacen
Mi destino no lo decide, sino Dios.
Ha asegurado..
El gobierno de Venezuela rige en nuestro país.
Más nadie. No hay agente
externo. En su primer día como presidenta
encargada, Rodríguez ha visitado la tumba de Hugo Chávez y ha declarado
siete días de
duelo por aquellos...
...que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela.
Y en este tablero parece que..
Rusia también hace movimientos.
Según el Wall Street Journal, ha enviado un submarino para escoltar a un
petrolero
que Estados Unidos había intentado interceptar hace unos días
P: Trump no oculta el interés que tiene en los recursos naturales y en el petróleo. ¿Cuáles son para usted los objetivos prioritarios para la Administración Trump?
R: No lo sé, porque Trump es impredecible. Hace falta un gobierno de unidad nacional o que sea capaz de frenarse firmemente y decir: 'vamos a hacer nuestra transición política, tenemos nuestra Constitución'. Nuestra Constitución es perfecta, solo que está inaplicada. Nosotros no tenemos ningún conflicto en llegar a acuerdos con Estados Unidos. De hecho, durante el gobierno del presidente Chávez, que yo fui ministro de Petróleo, enviamos todos los días 1.500.000 barriles de petróleo a EE.UU. Las empresas internacionales estaban allá, pero nosotros decidíamos: enviábamos a Estados Unidos, a Europa, a China... Era nuestra soberanía en el manejo de nuestro petróleo. Producíamos tres millones de barriles día con las empresas internacionales, pero bajo nuestras leyes. Entonces, ¿cómo es posible vayamos a ver ahora un retroceso de 70 años? Porque lo que se está planteando es retroceder a la época de Juan Vicente Gómez, donde el dictador entregó a las transnacionales norteamericanas e inglesas nuestro petróleo para sostenerse en el poder. Si este nuevo gobierno de Delcy Rodríguez quiere verdaderamente dar un paso hacia la normalización tiene que mostrar cosas concretas. Lo primero sería la liberación de todos los presos políticos. Maduro instauró en el país un sistema violador de derechos humanos. Hay miles de presos políticos. El caso de mi hermano Fidel Ramírez, un doctor que jamás se metió en política y está detenido hace ya cuatro años como represalia en contra mía. Eso es lo que se llamaba en el nazismo el 'Sippenhaft' , donde secuestraban a los familiares. Y lo han condenado en un juicio absolutamente ilegal a 16 años de prisión. Pero también sucede con el yerno del señor Edmundo González.
P: ¿Esto habría ocurrido con Chávez en el poder?
R: No, para nada. El presidente Chávez era otra dimensión. El país tenía una situación de respeto a nuestras instituciones, fortalecimiento del poder nacional. Con Chávez producíamos 3 millones de barriles diarios de petróleo. Éramos el cuarto exportador de petróleo a nivel mundial. A nadie se le hubiera ocurrido golpear a Venezuela. Maduro persiguió todos los muchachos de PDVSA. Hay más de 150 gerentes y trabajadores presos. Y militarizó la empresa. Hoy la empresa produce, a duras penas, produce 600.000 barriles. Chevron agrega 200.000 más. Venezuela, como país petrolero, no importa en el esquema geopolítico. Y no hay legitimidad.
P:¿Qué le pasó a Maduro para que haya tenido este final?
R: Maduro fue acabando con todo, asaltando, controlando una a una todas las instituciones. En las instituciones económicas puso de jefe al que fue su asistente en la Cancillería, el que le llevaba el maletín. Le entregó a esa gente la economía, el Banco Central, PDVSA, el Ministerio de Finanzas. Un caos económico se configuró y estalló la peor crisis económica en nuestro país. Esa ha sido la razón del éxodo de más de ocho millones de muchachos, jóvenes la mayoría. Luego todas las instituciones: la Fiscalía ha sido un instrumento de persecución tremenda. El Poder Judicial igual. Yo renuncié después de que asesinaran en la calle a más de 130 jóvenes con la represión. Está bien, la oposición era muy violenta, quería derrocar a Maduro. Pero tú no puedes responder a la violencia de grupos civiles con una violencia del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de todas las armas. Eso jamás sucedió con Chávez, jamás tuvimos esa situación en la calle. El madurismo se dedicó a perseguir a todos los factores políticos: a los chavistas, a la oposición. No dejó a nadie. Maduro arrasó con todo.
P: ¿Qué le permitió llegar a tener en sus manos ese poder?
R: Arrasó con esas instituciones. No hay nadie que le hubiese puesto freno a Maduro. Bueno, yo mismo. Desde el 2015, estando en el Gobierno todavía, manifesté mi preocupación por cómo empezaba a conducirse la economía y fui sacado del Gobierno, enviado a Estados Unidos. Fui execrado y cuando renuncié al Gobierno, pasé de ser un héroe a ser un traidor. Luego, el Gobierno, además de la represión, instauró los mecanismos de control social violento. Nuestro país está destrozado. Nosotros vamos a tener que reconstruirlo como si hubiéramos pasado una guerra. Y eso sucedió en diez años de Maduro. En 2021, cuando murió Chávez, el salario mínimo era de 450 dólares, con una producción de tres millones de barriles y un ingreso petrolero de 1.200 millones de dólares al año. Íbamos bien, pero esta gente asaltó el poder y lo controlaron con la violencia. Muchos miles hemos sido víctimas de la violencia del Estado.
P: ¿Qué lectura hace de que Estados Unidos haya podido sacar a Maduro como lo hizo y que, a priori, las calles de Caracas estén tranquilas?.
R: Están tranquilas porque la gente no se atreve a decir nada. Porque todo el mundo sabe que quien dice algo, se lo llevan preso. No estamos en un país democrático. Estamos en una dictadura. Por eso te digo que si este gobierno que está ahorita en el poder por la actuación de Trump, si quiere hacer algo histórico y cambiar las cosas, tiene que comenzar por liberar a los presos políticos y dejar de reprimir al pueblo. Se pasean con miles de policías armados hasta los dientes. Y nada de eso sirvió para contener a la invasión extranjera.
P: Me refería al hecho de que la actitud que estamos viendo en los principales referentes del chavismo de Maduro es, por ahora de cierta calma, ¿no?
R: Por eso decía que era muy importante la propia declaración de Trump. Si Trump no hubiera dicho nada, habría dudas al respecto. Pero Trump dijo que ya había hablado con el Gobierno. Que Marco Rubio tiene un contacto directo con el actual Gobierno. Eso estaba acordado. Vamos a ver qué sucede. Pero Maduro está fuera y van a hacer una purga de su gente adentro. Ya comenzaron los cambios. El jefe de la Dirección de de la Contrainteligencia Militar lo removieron y está preso.
P: ¿Habla de acuerdos que Maduro desconocía? ¿Podemos hablar de traidores?
R: Seguro que Maduro desconocía esto. Si Maduro hubiera tenido la mínima sospecha de que él y su esposa iban a terminar secuestrados en tribunales norteamericanos, por supuesto que hubiera hecho algo para protegerse.
P:¿No se lo imaginaba con todas las amenazas de Trump?
R: Yo como venezolano, cuando veía a Maduro bailando salsa, burlándose, pensaba: este señor está ciego de poder y no se de cuenta de hacia dónde va él y el país, porque no es que baila solo. La bailadita en Venezuela se dice la guachafita, la echadera de bromas, la burla, la prepotencia del poder.
P: ¿Cree que Delcy Rodríguez es la persona adecuada?
R: Es una pregunta dificilísima. Yo conozco a Delcy desde hace años. Delcy con Chávez no tenía ninguna importancia, ningún peso, era una funcionaria más. Maduro la puso a ella y a Jorge (Rodríguez, su hermano) a ese nivel de poder. Ellos no tienen ni el soporte político ni la trayectoria, pero están allí. Ella ha sido la mano derecha de Maduro. Y ahora está puesta ahí por las circunstancias. Tendría una oportunidad de hacer cosas excepcionales si quisiera, si pensara en el país. Por eso te digo: 'haz un gesto, Delcy, suelta los presos'. Qué crueldad tener a esos presos ahí y la gente que ha muerto en prisión.
Los militares tienen "el poder real"
P: ¿Está ella preparada para afrontar esta situación, este desafío?
R: Lo veo muy difícil. Hace unos días fue la instalación del periodo legislativo. Se reeligieron las mismas autoridades y nadie del Gobierno habló de la violación de la soberanía ni de los muertos. Solo un diputado de la oposición, uno valiente, habló de esto y les dijo algo muy claro: 'ustedes no pueden solos'. Porque ya no se trata de si eres chavista o antichavista. Yo siempre hago la diferencia entre los maduristas y los chavistas. Los chavistas somos muchos, los maduristas son cada vez una minoría más absoluta, pero la oposición también. Venezuela está entre grandes retos. Yo por eso siempre he planteado una junta de gobierno. No existe ni un 'superman' ni una 'superwoman'. Esto es como cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el 58. Hubo una junta de gobierno donde estaban los comunistas, los socialdemócratas, los socialcristianos y los militares. El gran problema han sido los militares porque tienen el poder real. Tal vez no pueden tumbar los aviones o no los quieren tumbar, pero están en el terreno. Y son una institución que hay que preservar porque es fundamental para cualquier transición. Pero es un error no incluir en esa transición a los distintos factores políticos. A todos. Tenemos que solucionar esta crisis y que defender nuestra soberanía. Si perdemos el control del petróleo, el país no va a tener posibilidades de salir adelante. El petróleo es todo.
P: ¿Por qué cree que Trump ha elegido a Delcy?
R: No lo sé. María Corina Machado pensaba que ella era la elegida y actuaba ya como presidenta. No es así. Los Estados Unidos tienen sus propios cálculos. Probablemente se dieron cuenta a tiempo de que María Corina no tiene el apoyo de los militares y es difícil que eso suceda. Ella tiene un discurso durante 20 años en contra de las Fuerzas Armadas, en contra del chavismo. Y confunden las cosas. Una cosa es que Maduro haya hecho un pésimo gobierno, el peor de nuestra historia, y otra cosa es que el chavismo no exista. El chavismo existe y está ahí, en el pueblo. Es un sentimiento. Son sobre todo unas conquistas que se obtuvieron y que la gente quiere mantener: sostener el petróleo, las garantías sociales. Nadie puede arrasar con eso. Hay que restablecer las instituciones y recuperar el petróleo. Ellos entregaron el petróleo, lo privatizaron. La producción de Venezuela se ubica en 900.000 barriles día, una caída de 70% de nuestras capacidades, pero eso está en manos de puros actores privados. A PDVSA la redujeron al mínimo: persiguieron a sus gerentes, a sus trabajadores. Nos persiguieron, nos execraron y desmantelaron la industria. Pero el petróleo está allí.
P: Usted ha llegado a ser conocido como "el zar del petróleo" en Venezuela. ¿Cuál cree que es la salida a la situación que vive la industria petrolera en su país?
R: Eso del zar del petróleo a mí no me gustaba porque parecía que yo hacía lo que me diera la gana. El marco legal petrolero venezolano está muy bien establecido. Los controles del Estado. Desde el punto de vista técnico se ha querido vender la matriz de que es imposible recuperar la industria petrolera sin decenas de miles de millones de dólares. Eso es mentira. Por supuesto, hay que valorar cuál ha sido el daño que le ha hecho Maduro a la infraestructura petrolera. La han desmantelado. Pero Venezuela tiene una infraestructura petrolera desde hace 100 años. Y en la faja, que es nuestra gran área de crecimiento, están concentradas las mayores reservas de petróleo del mundo. Hoy hay 10.000 pozos perforados. Hay oleoductos, hay tanques. No es verdad que hace falta la intervención de las transnacionales. Hará falta su apoyo, sí, pero si Venezuela hace un plan, técnicamente es posible, podemos recuperar nuestra producción petrolera en el corto y mediano plazo. PDVSA no ha sido un problema técnico, ha sido un problema político en Miraflores.
P: Hugo 'el Pollo' Carvajal, antiguo jefe de inteligencia chavista, le propuso a usted como eventual líder de una transición. ¿Qué papel cree que podría cumplir usted?
R: Debemos dejar de lado los personalismos. Tú me preguntas cuál sería mi aspiración. Mi rol es contribuir a reconstruir al país. Y por eso te hablo de una junta. Yo no digo 'yo seré el presidente'. No. Una junta, un grupo, un ideal nacional. Poner el país de primero. ¿Yo puedo aportar? sí, muchísimo. No solo porque conozco el sector petrolero y económico. Yo me eché diez años el país encima con el presidente Chávez, por supuesto, era mi jefe, pero yo hice posible que esto sucediera. Entregamos 700.000 millones de dólares al gobierno por ingresos petroleros. Yo lo sé hacer, pero además represento un sector de la sociedad importante: el chavismo, sectores patriotas, que no están de acuerdo con entregar el petróleo. Hay otros líderes que representan otros sectores. Más nunca una mitad del país le va a pasar por encima a la otra.
P: Lo cierto es que usted vive en Italia
R: Sí, claro. Tengo aquí el estatus de refugiado político por la persecución. Ha sido horrible. Ojalá pudiera volver a mi país. Agradezco mucho a Italia. Mi familia es de aquí. La familia de mi esposa. Ojalá podamos volver todos. Es lo que anhelo todos los días de mi vida.
P: ¿Por qué le quieren detener en Venezuela? ¿De qué le acusan?
R: Maduro acusa a todo el mundo de todo. Mis acusadores y mis verdugos están todos ahora rindiendo cuentas frente a la justicia. Eso ha sido una experiencia horrible que cuando se restablezcan las constituciones, hay que resolverlo. Han utilizado la justicia como una forma de este persecución política.
P:¿Cómo cree que se va a desenvolver Venezuela en el corto, medio plazo?
R: El plazo se lo está dando Trump a Delcy Rodríguez. Ya la ha amenazado dos veces y Marco Rubio igual. Es decir, que aquí el ritmo lo están poniendo los Estados Unidos, lo cual es terrible. No pareciera que Delcy la tenga fácil, no solo por la situación real del país, que es absolutamente catastrófica, sino por las fuerzas políticas que en este momento la apoyan o no. Va a tenerla muy difícil si cambia la Constitución y las leyes del petróleo.
P: ¿Se van a convocar elecciones?
R: Trump ha dicho que no. Lo terrible es que Trump es el que está gobernando y han dicho que van a poner en la embajada y a los empresarios que van a tomar control. Es una situación muy difícil. En algún momento alguien en Venezuela tiene que ponerse firme y decir: esta es una línea roja, de aquí no se pasa.
P: Si usted tuviera una solución mágica, ¿qué haría?
R: No hay soluciones mágicas. Es un proceso muy complejo que debe ser inclusivo y Delcy tiene los días contados. O sea, Trump le ha dado como tres ultimátum ya y la situación es muy difícil. Yo creo, lamentablemente, que no hemos conquistado la estabilidad porque no se ha hecho bien. El Gobierno tiene que dar señales de que de verdad quiere un proceso inclusivo: que podamos volver los exiliados, que cese la persecución, que se pueda decir algo en el país, que podamos ayudar.