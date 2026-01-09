Rafael Ramírez, "zar del petróleo" del chavismo: "Si perdemos el control del crudo, el país no va a salir adelante"

Rafael Ramírez (Caracas, 1963) lo fue todo en los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Durante 12 años fue ministro de Petróleo y Minería y casi el mismo tiempo presidente de la petrolera estatal PDVSA, lo que le valió el apelativo de "zar del petróleo". También fue titular de Exteriores y embajador de Venezuela ante la ONU y hasta presidió su Consejo de Seguridad.

Un idilio con el 'chavismo' que terminó en 2017, cuando asegura que renunció en medio de la persecución por criticar al ahora depuesto presidente. Pasó entonces "de héroe a traidor". Desde Italia, donde vive ahora con "estatus de refugiado político" —en Caracas hay una orden de captura en su contra por diversas acusaciones de corrupción—, relata a RTVE Noticias lo "indignante y preocupante" del ataque militar de Estados Unidos y remarca que Maduro es "el único responsable" de lo sucedido, producto a su vez "de intereses políticos internos en la disputa del poder".

"Yo te digo algo: si había tantos factores de poder, de acuerdo con los americanos, (que) hubieran dado un golpe de Estado. Era mejor, más patriótico, incluso constitucional, porque nuestra Constitución autoriza a rebelarse contra un gobierno despótico. Eso hubiera sido mejor que abrir la puerta a una intervención extranjera", sentencia.

Exige el fin de la represión y la liberación de los presos políticos y llama a la creación de un gobierno de unidad nacional que incluya a todos. Cree que Delcy Rodríguez tiene los días contados como presidenta encargada por los ultimátum que le ha dado Donald Trump y considera que si Venezuela pierde el control del petróleo, no va a tener posibilidades de salir adelante. "Nuestro país está destrozado. Vamos a tener que reconstruirlo como si hubiéramos pasado una guerra", sentencia.

PREGUNTA: Usted lo ha sido todo en los gobiernos de Chávez y de Maduro. ¿Qué opina de lo que ha ocurrido?

RESPUESTA: Como venezolano es indignante y muy preocupante. Una intervención militar extranjera en nuestro país jamás había sucedido. Eso por un lado. Yo no soy de aquellos que celebran una intervención militar en mi país. Por otra parte, hay que decir que es Maduro el único responsable de lo que ha pasado. Ha llevado a convertir a Venezuela en un país paria, sin instituciones, sin apoyo internacional. Un país en medio del caos permanente, en un abismo. Y eso, por supuesto, ha abierto las puertas a lo que sucedió.

P: ¿Imaginaba que algo así podría ocurrir?

R: No solo lo imaginaba, lo escribía. Yo he alertado y eso me ha costado ser perseguido por el Gobierno. Desde que renuncié en 2017, he alertado del peligro de la situación a la que nos conducía Maduro. Ha sido una década perdida. Perdimos nuestra importancia petrolera, no producimos nada. Perdimos nuestras relaciones internacionales, estamos aislados. Y perdimos todas nuestras instituciones. Un país débil, donde no hay posibilidad de decir nada, donde el mismo gobierno cerró todas las vías constitucionales, era propenso a que pasara cualquier cosa. Es muy doloroso ver cómo entraron fuerzas extranjeras y cómo barrieron con nuestra capital sin que nuestro ejército se defendiera. Masacraron a unos 80 venezolanos de los que el Gobierno ni siquiera ha dado los nombres. Pero todos los sistemas que habíamos adquirido durante el gobierno de Chávez: de defensa antiaérea, de radares, de prevención... Nada de eso funcionó. Y nadie fue capaz de hacer ni una mínima defensa. Es terrible.

P: ¿Cómo ha podido darse la captura de Maduro de una forma aparentemente tan rápida? Se habla incluso de un topo de la CIA que se infiltró para conocer los movimientos y la rutina de Maduro. ¿Usted se imagina quién ha podido traicionarlo?

R: Trump y Marco Rubio indican que estuvieron conversando con gente del Gobierno de Maduro que le garantizaba que estarían dispuestos a trabajar con EE.UU. Hay mucha incertidumbre, muchos secretos. El país no sabe nada, pero estamos en una situación muy grave. No se trata solo de que sale un gobierno. De hecho, creo que estamos efectivamente en la caída del Gobierno de Maduro y la transición hacia no sé dónde. Se abre la puerta al peligro, por primera vez en nuestra historia, de perder la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra independencia y sobre el petróleo. Y lo peor aún es que el nuevo gobierno aparentemente está cediendo en todo eso. Estamos ante un peligro cierto, verdadero, que afecta nuestra soberanía y a todo. Alguien tuvo que venir a hacer la tarea por nosotros. Si había tantos factores de poder, de acuerdo con los americanos, que hubieran dado un golpe de Estado, eso hubiera sido mejor, más patriótico, e incluso constitucional. Porque nuestra Constitución autoriza a rebelarse contra un gobierno despótico. Eso hubiera sido mejor que abrir la puerta a una intervención extranjera. Ahora tenemos dentro a esta gente y no sabes qué va a pasar.

P: ¿Entonces usted de acuerdo en el resultado, pero no en la forma?

R: No, pero por supuesto que no. No estoy de acuerdo para nada con lo que pasó en nuestro país, sobre todo porque como país fuimos atropellados y ahora estamos indefensos completamente. Más aún en lo que a mí me indigna es que esta situación es producto de intereses políticos internos en la disputa del poder. Nadie está pensando en el futuro del país, en que debemos salir de esta grave crisis con nuestros propios pies. Con un gobierno de unidad nacional. Defendiendo nuestra Constitución, nuestras leyes y pensando en nuestro pueblo, pues ya hemos recibido muchos golpes.

01.26 min Transcripción completa Trump lo tiene claro Quiere el petróleo venezolano, por eso a través de su red social Truth, ha asegurado que le van a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles Este petróleo se venderá y el dinero será controlado por mí, decía el presidente. Además, según Axios, estaría presionando para que Venezuela rompa relaciones petrolíferas con China, Rusia, Irán y Cuba. El país latino tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, un 17%, incluso por delante de Arabia Saudí o Irán, pero solo da salida a un 1%. Mañana varios ejecutivos de empresas petroleras visitarán la Casa Blanca para establecer futuras estrategias. Dentro de Venezuela Caracas ha vivido una nueva manifestación masiva pro-Maduro Maduro. Y Delsi Rodríguez ha dejado un mensaje para los que le amenacen Mi destino no lo decide, sino Dios. Ha asegurado.. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo. En su primer día como presidenta encargada, Rodríguez ha visitado la tumba de Hugo Chávez y ha declarado siete días de duelo por aquellos... ...que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela. Y en este tablero parece que.. Rusia también hace movimientos. Según el Wall Street Journal, ha enviado un submarino para escoltar a un petrolero que Estados Unidos había intentado interceptar hace unos días Trump asegura que Venezuela entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado"

P: Trump no oculta el interés que tiene en los recursos naturales y en el petróleo. ¿Cuáles son para usted los objetivos prioritarios para la Administración Trump?

R: No lo sé, porque Trump es impredecible. Hace falta un gobierno de unidad nacional o que sea capaz de frenarse firmemente y decir: 'vamos a hacer nuestra transición política, tenemos nuestra Constitución'. Nuestra Constitución es perfecta, solo que está inaplicada. Nosotros no tenemos ningún conflicto en llegar a acuerdos con Estados Unidos. De hecho, durante el gobierno del presidente Chávez, que yo fui ministro de Petróleo, enviamos todos los días 1.500.000 barriles de petróleo a EE.UU. Las empresas internacionales estaban allá, pero nosotros decidíamos: enviábamos a Estados Unidos, a Europa, a China... Era nuestra soberanía en el manejo de nuestro petróleo. Producíamos tres millones de barriles día con las empresas internacionales, pero bajo nuestras leyes. Entonces, ¿cómo es posible vayamos a ver ahora un retroceso de 70 años? Porque lo que se está planteando es retroceder a la época de Juan Vicente Gómez, donde el dictador entregó a las transnacionales norteamericanas e inglesas nuestro petróleo para sostenerse en el poder. Si este nuevo gobierno de Delcy Rodríguez quiere verdaderamente dar un paso hacia la normalización tiene que mostrar cosas concretas. Lo primero sería la liberación de todos los presos políticos. Maduro instauró en el país un sistema violador de derechos humanos. Hay miles de presos políticos. El caso de mi hermano Fidel Ramírez, un doctor que jamás se metió en política y está detenido hace ya cuatro años como represalia en contra mía. Eso es lo que se llamaba en el nazismo el 'Sippenhaft' , donde secuestraban a los familiares. Y lo han condenado en un juicio absolutamente ilegal a 16 años de prisión. Pero también sucede con el yerno del señor Edmundo González.

P: ¿Esto habría ocurrido con Chávez en el poder?

R: No, para nada. El presidente Chávez era otra dimensión. El país tenía una situación de respeto a nuestras instituciones, fortalecimiento del poder nacional. Con Chávez producíamos 3 millones de barriles diarios de petróleo. Éramos el cuarto exportador de petróleo a nivel mundial. A nadie se le hubiera ocurrido golpear a Venezuela. Maduro persiguió todos los muchachos de PDVSA. Hay más de 150 gerentes y trabajadores presos. Y militarizó la empresa. Hoy la empresa produce, a duras penas, produce 600.000 barriles. Chevron agrega 200.000 más. Venezuela, como país petrolero, no importa en el esquema geopolítico. Y no hay legitimidad.

El expresidente venezolano Hugo Chávez en 2006 junto al entonces ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez EFE/Chico Sánchez

P:¿Qué le pasó a Maduro para que haya tenido este final?

R: Maduro fue acabando con todo, asaltando, controlando una a una todas las instituciones. En las instituciones económicas puso de jefe al que fue su asistente en la Cancillería, el que le llevaba el maletín. Le entregó a esa gente la economía, el Banco Central, PDVSA, el Ministerio de Finanzas. Un caos económico se configuró y estalló la peor crisis económica en nuestro país. Esa ha sido la razón del éxodo de más de ocho millones de muchachos, jóvenes la mayoría. Luego todas las instituciones: la Fiscalía ha sido un instrumento de persecución tremenda. El Poder Judicial igual. Yo renuncié después de que asesinaran en la calle a más de 130 jóvenes con la represión. Está bien, la oposición era muy violenta, quería derrocar a Maduro. Pero tú no puedes responder a la violencia de grupos civiles con una violencia del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de todas las armas. Eso jamás sucedió con Chávez, jamás tuvimos esa situación en la calle. El madurismo se dedicó a perseguir a todos los factores políticos: a los chavistas, a la oposición. No dejó a nadie. Maduro arrasó con todo.

P: ¿Qué le permitió llegar a tener en sus manos ese poder?

R: Arrasó con esas instituciones. No hay nadie que le hubiese puesto freno a Maduro. Bueno, yo mismo. Desde el 2015, estando en el Gobierno todavía, manifesté mi preocupación por cómo empezaba a conducirse la economía y fui sacado del Gobierno, enviado a Estados Unidos. Fui execrado y cuando renuncié al Gobierno, pasé de ser un héroe a ser un traidor. Luego, el Gobierno, además de la represión, instauró los mecanismos de control social violento. Nuestro país está destrozado. Nosotros vamos a tener que reconstruirlo como si hubiéramos pasado una guerra. Y eso sucedió en diez años de Maduro. En 2021, cuando murió Chávez, el salario mínimo era de 450 dólares, con una producción de tres millones de barriles y un ingreso petrolero de 1.200 millones de dólares al año. Íbamos bien, pero esta gente asaltó el poder y lo controlaron con la violencia. Muchos miles hemos sido víctimas de la violencia del Estado.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro junto al expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez en 2014 EFE/Miguel Gutiérrez

P: ¿Qué lectura hace de que Estados Unidos haya podido sacar a Maduro como lo hizo y que, a priori, las calles de Caracas estén tranquilas?.

R: Están tranquilas porque la gente no se atreve a decir nada. Porque todo el mundo sabe que quien dice algo, se lo llevan preso. No estamos en un país democrático. Estamos en una dictadura. Por eso te digo que si este gobierno que está ahorita en el poder por la actuación de Trump, si quiere hacer algo histórico y cambiar las cosas, tiene que comenzar por liberar a los presos políticos y dejar de reprimir al pueblo. Se pasean con miles de policías armados hasta los dientes. Y nada de eso sirvió para contener a la invasión extranjera.

P: Me refería al hecho de que la actitud que estamos viendo en los principales referentes del chavismo de Maduro es, por ahora de cierta calma, ¿no?

R: Por eso decía que era muy importante la propia declaración de Trump. Si Trump no hubiera dicho nada, habría dudas al respecto. Pero Trump dijo que ya había hablado con el Gobierno. Que Marco Rubio tiene un contacto directo con el actual Gobierno. Eso estaba acordado. Vamos a ver qué sucede. Pero Maduro está fuera y van a hacer una purga de su gente adentro. Ya comenzaron los cambios. El jefe de la Dirección de de la Contrainteligencia Militar lo removieron y está preso.

P: ¿Habla de acuerdos que Maduro desconocía? ¿Podemos hablar de traidores?

R: Seguro que Maduro desconocía esto. Si Maduro hubiera tenido la mínima sospecha de que él y su esposa iban a terminar secuestrados en tribunales norteamericanos, por supuesto que hubiera hecho algo para protegerse.

P:¿No se lo imaginaba con todas las amenazas de Trump?

R: Yo como venezolano, cuando veía a Maduro bailando salsa, burlándose, pensaba: este señor está ciego de poder y no se de cuenta de hacia dónde va él y el país, porque no es que baila solo. La bailadita en Venezuela se dice la guachafita, la echadera de bromas, la burla, la prepotencia del poder.

La excanciller de Venezuela y actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, junto al exministro y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramirez, y el exsecretario general del organismo Ban Ki-moon en 2016 EFE/Miguel Rajmil

P: ¿Cree que Delcy Rodríguez es la persona adecuada?

R: Es una pregunta dificilísima. Yo conozco a Delcy desde hace años. Delcy con Chávez no tenía ninguna importancia, ningún peso, era una funcionaria más. Maduro la puso a ella y a Jorge (Rodríguez, su hermano) a ese nivel de poder. Ellos no tienen ni el soporte político ni la trayectoria, pero están allí. Ella ha sido la mano derecha de Maduro. Y ahora está puesta ahí por las circunstancias. Tendría una oportunidad de hacer cosas excepcionales si quisiera, si pensara en el país. Por eso te digo: 'haz un gesto, Delcy, suelta los presos'. Qué crueldad tener a esos presos ahí y la gente que ha muerto en prisión.