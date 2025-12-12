La 2Cat firma récord de audiencia con la entrevista a Iñaki Urdangarin

'Pla Seqüència', el programa conducido por Jordi Basté, se estrenó este jueves en La 2Cat con récord de audiencia, un 9,2% de cuota de pantalla en Cataluña, convirtiéndose en el estreno más visto de la cadena desde su inicio, con 145.000 espectadores de media y 278.000 contactos con la primera entrevista televisiva de Iñaki Urdangarin tras cumplir su condena de prisión. A continuación se emitió el Making of del programa, que alcanzó un 8,4% de cuota.

En una conversación de marcado carácter personal, Urdangarin habló por primera vez en televisión de su experiencia en la cárcel, reconociendo el impacto emocional de los primeros meses: 'Emocionalmente me estaba rompiendo. He llorado muchísimo los primeros tres meses; no se lo deseo a nadie', confesó a Basté, periodista con quien mantiene una relación personal desde hace años.

Urdangarin explica que hizo un curso de bienestar emocional y estudió un 'máster de Psicología Coaching' por la UNED, además de sacarse un curso de entrenador profesional de balonmano. En los cerca de tres años que estuvo en este centro, antes de pasar a una condición de semilibertad o al tercer grado, el deporte fue su 'medicina', ha confesado.

Urdangarin ingresó en 2018 en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). Le recomendaron que fuera a una prisión para mujeres 'por seguridad' ha contado. Estaba en un módulo que entonces se encontraba vacío, lo que le supuso un 'castigo doble', la 'pérdida de libertad y comunicación', especialmente con la suspensión de visitas y salidas que supuso la pandemia.

El exjugador ha confesado que esos años le conllevaron grandes pérdidas. 'Materialmente perdí prácticamente todo lo que tenía', ha señalado y ha añadido: 'Hay otra pérdida muy grande, uno de los amores de mi vida, que es Cristina'. El excuñado de Felipe VI se separó en 2022 de Cristina de Borbón tras casi 25 años de matrimonio.

'Lo pasamos muy mal durante todo ese periodo, es una mujer a la que quiero mucho', ha admitido ahora. Sobre sus hijos, ha asegurado que solo les puede estar 'agradecido': 'Son un ejemplo de resiliencia y de entender su rol en el momento en que su padre desaparece y el proyecto tiene que seguir adelante'. Y sobre su madre, con quien convivió en sus primeros momentos tras salir de la cárcel, ha defendido que ha sido su 'primer apoyo siempre'.

La conversación se ha rodado en un solo plano secuencia de 55 minutos, en los que Basté se ha centrado en los aspectos personales de la vida de Urdangarin, especialmente en su paso por la cárcel y en sus nuevos proyectos empresariales.