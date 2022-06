El primer ministro británico, Boris Johnson, dice sentirse respaldado tras haber salido victorioso de la moción de confianza impulsada por su partido y ha pedido "pasar página" para afrontar lo que resta de legislatura. "Creo que es un resultado convicente y decisivo", ha asegurado Johnson. La votación finalizó con 211 votos a favor y 148 en contra: más del 40% de los 'tories' no lo quiere ni como jefe del partido ni como primer ministro. Algunos medios lo tienen claro. Para 'The Times' es el retrato de "un vencedor herido". "Una victoria vacía que rompe el partido conservador, titula 'The Telegraph'. Para The Mirror "se acabó la fiesta y el partido." En apenas dos años y medio de legislatura, Johnson ha agotado casi todo el capital político de su gran victoria en las últimas elecciones generales. Este martes, sin embargo, volvía a presidir el consejo de ministros como si nada hubiera pasado.

FOTO: Ian Vogler/Pool via REUTERS