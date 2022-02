La publicación de la primera parte del informe sobre el 'partygate', los escándalos de las fiestas celebradas en Downing Street en plena pandemia, deja a Boris Johnson en una posición más frágil que nunca. En el documento elaborado por la funcionaria Sue Gray de una forma "extremadamente limitada", se habla de un "fallo de liderazgo" en una sede gubernamental donde a menudo había excesos y se incumplieron las normas éticas.

El profesor de Derecho de la Universidad de Leicester, Adam Cygan, afirma a RTVE.es que el documento "es muy claro" y que muestra "una serie de fracasos en Downing Street". "Cada vez es más evidente que todos los fracasos emanan" de Boris Johnson, recalca.

Una sustancial mayoría de los ciudadanos y la oposición no se creen las palabras de Johnson y piden su dimisión. Más del 63% de los británicos opina que el primer ministro debe dimitir. Dentro del Partido Conservador, dividido y en crisis, algunos parlamentarios han dejado de mostrar su apoyo a Johnson, hay incluso quien pide su dimisión en público.

Las miradas están ahora puestas en la investigación policial de Scotland Yard y también en el ‘Comité 1922’, el grupo parlamentario de los ‘tories’, que podría forzar una moción de confianza interna si recibe al menos 54 cartas en contra del liderazgo de Johnson. Esta sería la única opción de retirar a Boris Johnson del poder, ya que ha afirmado en reiteradas ocasiones que no dimitirá.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex, Paul Webb, considera que “si hay un continuo aumento de críticas hacia él (Johnson) y, en particular, dentro de su propio partido, entonces creo que va a estar en una situación muy delicada”, aunque subraya que “ si llega al final de esta semana, entonces tal vez pueda aferrarse al poder ”. Además, Webb cree que “una de las cosas que podría salvar a Johnson es la incertidumbre sobre quién debería sustituirle si dimitiera o es expulsado”.

El primer ministro ha aceptado las conclusiones del informe de Sue Gray, ha pedido perdón y ha prometido “arreglarlo”, pero sus palabras siguen sin convencer. El profesor Cygan asegura que hay “ más personas que no creen a Johnson que las que votaron para salir de la Unión Europea” . “Creo que esto dice todo. No se le cree en absoluto ”, asevera.

Cygan asegura que “el informe es muy claro en cuanto a que hay una serie de fracasos en Downing Street”. “Cada vez es más evidente que todos los fracasos emanan como resultado de él ”, afirma Cygan, quien destaca que el “problema” que tiene ahora Johnson es que “se enfrenta a un Parlamento y a personas de su propio partido que ya no creen lo que dice ”.

El partygate, una “crisis real” para el Partido Conservador

Durante su intervención este lunes ante la Cámara de los Comunes, Boris Johnson, recibió duras críticas por parte de la oposición, pero también por miembros de su propio partido, entre ellos la ex primera ministra Theresa May, quien recalcó que “nadie está por encima de la ley”. Además, el diputado conservador Andrew Mitchel afirmó que había decidido retirar su apoyo a Johnson.

“El informe ha permitido que varios diputados de su partido den la cara y digan que no confían en Johnson y que ya no le apoyan”, destaca Cygan, quien señala que el Partido Conservador está sufriendo una “crisis real”. “Esta es una crisis que no es nueva, es una continuación de la que el partido ha enfrentado desde los últimos dos años sobre Europa y el Brexit, y creo que es una crisis creada por él mismo (Johnson)”, añade.

El profesor de la Universidad de Leicester asegura que el Partido Conservador “será muy duro con Johnson si ve que su comportamiento les está llevando a perder votos y perder las próximas elecciones”. “Presionarán para deshacerse de él o lo suficiente para obligarle a renunciar”, subraya. En diciembre de 2021, el Partido Conservador perdió las elecciones locales en el condado de North Shropshire, un escaño que preservaban desde hacía casi dos siglos

Varios diputados conservadores estaban esperando a la publicación del documento de Gray para enviar cartas al ‘Comité 1922’, el grupo parlamentario de los ‘tories’. Para forzar una moción de confianza contra Johnson, serían necesarias 54 cartas y, hasta el momento, se desconocen cuántas ha recibido el grupo. Paul Webb asegura que el presidente del ‘Comité 1922’, Graham Brady, “es notoriamente silencioso sobre cuántas cartas ha recibido o si ha recibido alguna”. “Realmente no sabemos lo cerca que está de ese número mágico de 54 que desencadenaría una moción”, asevera.