Melania Trump niega cualquier vínculo con Epstein y exige el fin de las "mentiras"

La primera dama Melania Trump negó el jueves tener relación alguna con el desacreditado financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, reavivando un tema sumamente delicado que su esposo ha intentado minimizar repetidamente.

Negó las especulaciones en línea que afirmaban que Epstein la había presentado a Donald Trump, y declaró que conoció a su esposo en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998. "No soy víctima de Epstein", afirmó. También instó al Congreso a que se celebren audiencias públicas para que las víctimas de Epstein puedan contar sus historias bajo juramento.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", dijo Melania Trump, leyendo un comunicado y negándose a responder preguntas de los periodistas.

El insólito discurso, pronunciado bajo el sello presidencial en el vestíbulo de la Casa Blanca, reavivó el escrutinio sobre el caso Epstein, que ha sacudido la presidencia de Trump, ya que sus partidarios acusan a su administración de gestionar de forma negligente la información revelada por los archivos gubernamentales.

01.32 min Denuncian el borrado de material relacionado con Trump de los archivos publicados de Epstein

La semana pasada, Trump despidió a su fiscal general, Pam Bondi, un blanco particular de la ira de sus seguidores después de que el Departamento de Justicia retrasara la publicación de millones de archivos relacionados con Epstein.

Trump, antiguo amigo de Epstein que afirmó haber roto lazos con el financiero a principios de la década de 2000, figura entre las numerosas personalidades (celebridades, políticos e intelectuales) mencionadas en los archivos gubernamentales.

Melania Trump no explicó por qué decidió hacer la declaración pública el jueves, ya que la saga de Epstein había desaparecido en gran medida de los titulares en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero Marc Beckman, su asesor principal, declaró a Reuters: "La primera dama Melania Trump se pronunció ahora porque ya basta: Hay que acabar con las mentiras".

La primera dama afirmó que nunca tuvo una relación con Epstein ni con su socia Ghislaine Maxwell, con quien, según ella, solo mantuvo una correspondencia informal.

Declaró que se "cruzó" con Epstein por primera vez en el año 2000 en un evento al que asistió con su esposo. "En aquel momento, no había conocido a Epstein ni tenía conocimiento de sus actividades delictivas", afirmó.

Epstein, un delincuente sexual convicto, enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores cuando murió en prisión en 2019 en lo que se dictaminó como suicidio.

"Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y Palm Beach", dijo.

"Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell... No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo, por casualidad, en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", dijo.

La primera dama eludió una pregunta sobre las víctimas de Maxwell en un evento a principios de este año con ex cautivos de Hamás en Gaza.

El presidente, que en las últimas semanas ha estado absorto en la guerra con Irán, lleva meses intentando dejar atrás las discusiones sobre Epstein.

"Creo que ya es hora de que el país se centre en otra cosa, ahora que no ha salido nada a la luz sobre mí", dijo Trump en febrero al ser preguntado sobre las reacciones de las víctimas de Epstein ante la publicación de los archivos del Departamento de Justicia.