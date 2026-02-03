EE.UU. derriba un dron iraní que se acercaba a su portaaviones en el Mar Arábigo

El ejército estadounidense ha derribado este martes un dron iraní que se acercó al portaaviones Abraham Lincoln, desplegado en el Mar Arábigo, según ha informado un portavoz militar citado por la cadena Fox News, en medio de las tensiones por las amenazas de la Administración Trump al régimen de los ayatolás.

El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones "con intenciones poco claras" y fue derribado por un caza F-35 estadounidense, informa la agencia Reuters.

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo", ha declarado el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense.

Ningún militar estadounidense ha resultado herido ni ningún equipo ha resultado dañado durante lo sucedido.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha revelado en una entrevista con Fox News citada por la agencia AFP que las conversaciones entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y funcionarios iraníes previstas para finales de esta semana (en Estambul, para discutir un posible acuerdo nuclear) siguen en pie.

"Siguen programadas por ahora, pero el presidente (Donald Trump) obviamente tiene varias opciones sobre la mesa, y el uso de la fuerza militar es una de ellas", ha indicado Leavitt.

02.19 min La amenaza del ataque de EE.UU. se cierne sobre Irán

Otro incidente en el Estrecho de Ormuz Según Reuters, el Comando Central del ejército estadounidense ha informado de que, en otro incidente ocurrido el martes en el Estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense. "Dos barcos del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron al buque petrolero Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y derribar el petrolero", declaró el capitán Hawkins. El presidente de Irán anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Conversaciones bilaterales Este episodio se da solo unas horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunciara que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos. “He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado -uno libre de amenazas y expectativas irrazonables-, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, ha expresado el mandatario en un mensaje en la red social X en el que ha especificado que esas negociaciones se llevarán a cabo dentro del marco de los "intereses nacionales”, ha añadido Pezeshkian, que no ha mencionado a Estados Unidos en su publicación en la red social. Ya en la noche del lunes, Trump declaró a la prensa en el Despacho Oval que Washington mantiene conversaciones con Irán y que necesitará ver un acuerdo negociado con la República Islámica. "Tenemos barcos rumbo a Irán ahora mismo, barcos grandes... y mantenemos conversaciones con Irán", aseguró. "Veremos cómo se resuelve", agregó. Trump reconoce conversaciones con Irán aunque recuerda la flota que se dirige al país: "Veremos cómo se resuelve" Se espera que al encuentro en Estambul acuda, además de Witkoff y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un funcionario estadounidense al portal Axios. Este sería el primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes. Trump ordenó en enero desplegar una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico -incluido el portaaviones Abraham Lincoln, tres destructores de misiles guiados y miles de soldados- y advirtió de que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear. Antes, el presidente había afirmado que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país. Según el balance oficial, en esas manifestaciones hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos. Qué hará Trump tras sus amenazas a Irán: propaganda, presión para negociar o ataque limitado Miguel Charte