Cerca de 80.000 personas se manifiestan en contra del régimen iraní en las calles Múnich
- En medio de la conferencia internacional de seguridad, uno de los foros más importantes del año en política exterior
- Pahlaví subraya en Múnich que no tiene intención de llegar al poder ni ponerse la corona
Cerca de 80.000 personas se han manifestado este sábado en las calles de Múnich, según la policía alemana, para protestar contra el régimen iraní en medio de la conferencia internacional de seguridad que se celebra esta semana, uno de los foros más importantes del año en política exterior.
Han clamado contra las autoridades del país, que experimentó el mes pasado días convulsos por las protestas contra el régimen de Teherán y que fueron reprimidas violentamente.
El grupo Círculo de Múnich ha organizado esta marcha bajo la consigna "Derechos Humanos y Libertad para Irán: Solidaridad internacional con el pueblo iraní' aprovechando la presencia de responsables políticos y militares de todo el mundo.
El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos en la represión de las manifestaciones y organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.005 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.
Los disturbios estallaron a finales de diciembre y alcanzaron su punto más violento los días 8 y 9 de enero. Aunque las protestas han remitido desde entonces, los activistas siguen contando muertos y temen que el número de fallecidos, cifrado por miles, pueda aumentar.
Pahlaví subraya en Múnich que no tiene intención de llegar al poder
Reza Pahlaví, el heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, ha subrayado este sábado que no desea ocupar el poder en Irán.
"Lo dije a mis compatriotas, no estoy postulándome a un cargo ni a un trabajo. No estoy buscando el poder o un título. No quiero ponerme la corona en la cabeza ni ser el próximo presidente", dijo Pahlaví en una rueda de prensa en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
"Mi único objetivo es ver el día en que la gente iraní pueda finalmente ser capaz de elegir su futuro gobierno democrático. El día que eso ocurra, considero que es el fin de mi misión política en la vida", añadió, y se mostró convencido de contar con el apoyo de los iraníes.
"La gente en Irán cree en mi liderazgo, porque saben que no tengo nada que ganar", ha abundado el heredero del sah de Irán, quien dijo "no querer nada a cambio" de su compromiso con un cambio político en su país de origen.