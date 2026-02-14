Cerca de 80.000 personas se manifiestan en contra del régimen iraní en las calles Múnich

Cerca de 80.000 personas se han manifestado este sábado en las calles de Múnich, según la policía alemana, para protestar contra el régimen iraní en medio de la conferencia internacional de seguridad que se celebra esta semana, uno de los foros más importantes del año en política exterior.

Han clamado contra las autoridades del país, que experimentó el mes pasado días convulsos por las protestas contra el régimen de Teherán y que fueron reprimidas violentamente.

El grupo Círculo de Múnich ha organizado esta marcha bajo la consigna "Derechos Humanos y Libertad para Irán: Solidaridad internacional con el pueblo iraní' aprovechando la presencia de responsables políticos y militares de todo el mundo.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos en la represión de las manifestaciones y organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.005 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.

Los disturbios estallaron a finales de diciembre y alcanzaron su punto más violento los días 8 y 9 de enero. Aunque las protestas han remitido desde entonces, los activistas siguen contando muertos y temen que el número de fallecidos, cifrado por miles, pueda aumentar.