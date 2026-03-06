Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía Nacional al jefe superior de Baleares

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jose Santafé, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual.

Interior lo ha dado a conocer a través de un comunicado en el que señala que Santafé ingresó en el cuerpo de la Policía Nacional en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía de Illes Balears.

“‼️Marlaska nombra a Jose Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional



▪️Su nombramiento llega tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual



🎙️Laura Herrero pic.twitter.com/KZCUpNtyzZ“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 6, 2026

La convocatoria para la plaza de libre designación se abrió el 23 de febrero y se cerró la medianoche del jueves, 5 de marzo, cumpliendo con la normativa para el nombramiento realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Al nombramiento de nuevo DAO podían optar los 111 comisarios principales de la Policía Nacional, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la oferta de esta plaza publicada en la Orden General.

Santafé ocupará deforma definitiva el puesto de director adjunto operativo de la Policía Nacional, que fue asignado de forma interina a la subdirectora de Recursos Humanos del cuerpo, Gemma Barroso, tras la dimisión de González, que está citado a declarar en el juzgado número 8 de violencia de género de Madrid el próximo 17 de marzo.

Santafé era máximo responsable de la jefatura de Baleares desde 2022 José Santafé ingresó en la Policía Nacional en 1990 como alumno de la escala ejecutiva. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid e Illes Balears. En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias, y de nuevo en Illes Balears. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura. “Grande-Marlaska nombra al comisario principal José Santafé Arnedo director adjunto operativo #DAO de la @policia.



📌 Ingresó en el cuerpo en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de #Policía de Illes Balears. pic.twitter.com/meubv6OLxC“ — Ministerio del Interior (@interiorgob) March 6, 2026 Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. Ha recibido, además, numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

El anterior DAO dimitió tras la denuncia de agresión sexual de una subordinada La querella de la agente que denunció al anterior director adjunto de la policía se formalizó el pasado mes de enero. En ella, la denunciante sostiene que el ex director adjunto operativo de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir. Los hechos produjeron una intensa batalla política en la que la oposición exigió la dimisión del ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska, mientras, defendió su rápida reacción en el momento en el que tuvo conocimiento de unos hechos que calificó de "gravísimos", y negó haber conocido y tapado la agresión sexual, como le acusó el PP. Tras tener conocimiento de la querella, Marlaska también anunció que había ordenado que se abriera una información reservada y que se apartara de sus funciones como asesor en la Dirección Adjunta Operativa al comisario Óscar San Juan, señalado por presuntamente coaccionar a la víctima. Además, el 25 de febrero, el ministro dio instrucciones para llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que la denunciante interpuso su denuncia directamente ante un juzgado. "Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", dijo.