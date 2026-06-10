EE.UU. vuelve a atacar objetivos en Irán tras las amenazas de Trump y Teherán cierra Ormuz "por completo"

Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán este miércoles, tras hacerlo la víspera, después de las amenazas del presidente del país, Donald Trump, de que iba a lanzar bombardeos contra la República Islámica si no aceptaba un acuerdo de paz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) ha informado en X de que ha iniciado "bombardeos de autodefensa" sobre las 00:45 hora irani (23:15 hora peninsular española) contra "múltiples objetivos" en Irán, siguiendo las órdenes del comandante en jefe, es decir, Trump.

"Los bombardeos son en respuesta a la agresión continua e injustificada de Irán", ha agregado.

La agencia de noticias iraní Mehr informa que se han activado sistemas de defensa aérea en el oeste de Teherán. Los medios de comunicación iraníes también han informado de explosiones en otros lugares como las ciudades sureñas de Sirik y Minab, Bandar Abbas, la isla de Qeshm y Gorgan.