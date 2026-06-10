EE.UU. vuelve a atacar objetivos en Irán tras las amenazas de Trump y Teherán cierra Ormuz "por completo"
- La Guardia Revolucionaria Islámica ha respondido con misiles y drones contra los buques de EE.UU. en el estrecho
- El presidente estadounidense había amenazado con atacar el país persa si no aceptaba un acuerdo de paz
Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán este miércoles, tras hacerlo la víspera, después de las amenazas del presidente del país, Donald Trump, de que iba a lanzar bombardeos contra la República Islámica si no aceptaba un acuerdo de paz.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM) ha informado en X de que ha iniciado "bombardeos de autodefensa" sobre las 00:45 hora irani (23:15 hora peninsular española) contra "múltiples objetivos" en Irán, siguiendo las órdenes del comandante en jefe, es decir, Trump.
"Los bombardeos son en respuesta a la agresión continua e injustificada de Irán", ha agregado.
La agencia de noticias iraní Mehr informa que se han activado sistemas de defensa aérea en el oeste de Teherán. Los medios de comunicación iraníes también han informado de explosiones en otros lugares como las ciudades sureñas de Sirik y Minab, Bandar Abbas, la isla de Qeshm y Gorgan.
Nuevo cierre del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC) ha respondido a esta ofensiva con ataques a los buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz mediante misiles y drones, así como hacia la base aérea Al-Harir en la región del Kurdistán, norte de Irak.
Además, debido a la intensa actividad militar en la zona en estos momentos, la IRGC ha confirmado el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" al tránsito de cualquier buque.
La madrugada anterior, EE.UU. había atacado objetivos militares en el sur de Irán como represalia al derribo la víspera de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz en el que sobrevivieron los dos pilotos. Como consecuencia, Irán reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Baréin, Jordania y Kuwait.