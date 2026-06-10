Trump asegura haber sacado 200 barcos con más de 100 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que más de 200 barcos comerciales con más de 100 millones de barriles de crudo han pasado en un mes por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán, gracias a la ayuda de las fuerzas estadounidenses.

En un mensaje en su red social Truth, el mandatario republicano ha afirmado que hace mes pidió al Ejército que ejecutara una "misión secreta" para apoyar los cargueros de petróleo y otros navíos comerciales en su paso por Ormuz.

"Hoy me complace anunciar que este esfuerzo ha resultado en más de 100 MILLONES de barriles de petróleo que han pasado por el Estrecho hacia el Mercado Abierto. Más de 100 Barcos Comerciales han viajado seguros por el Estrecho", ha apuntado Trump, quien ha asegurado que EE.UU. es quien controla Ormuz y no Irán, si bien es la República Islámica quien está impidiendo el paso de las embarcaciones por esa vía marítima.

Trump ha terminado su mensaje señalando que las Fuerzas Armadas iraníes están derrotadas y la economía del país perdida: "¡Irán está acabado!".