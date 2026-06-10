Trump asegura haber sacado 200 barcos con más de 100 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz
- El precio del barril Brent ha subido en torno al 3 % tras su amenaza de atacar Irán
- Trump lanzó la operación "Proyecto Libertad" hace un mes para facilitar el paso por Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que más de 200 barcos comerciales con más de 100 millones de barriles de crudo han pasado en un mes por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán, gracias a la ayuda de las fuerzas estadounidenses.
En un mensaje en su red social Truth, el mandatario republicano ha afirmado que hace mes pidió al Ejército que ejecutara una "misión secreta" para apoyar los cargueros de petróleo y otros navíos comerciales en su paso por Ormuz.
"Hoy me complace anunciar que este esfuerzo ha resultado en más de 100 MILLONES de barriles de petróleo que han pasado por el Estrecho hacia el Mercado Abierto. Más de 100 Barcos Comerciales han viajado seguros por el Estrecho", ha apuntado Trump, quien ha asegurado que EE.UU. es quien controla Ormuz y no Irán, si bien es la República Islámica quien está impidiendo el paso de las embarcaciones por esa vía marítima.
Trump ha terminado su mensaje señalando que las Fuerzas Armadas iraníes están derrotadas y la economía del país perdida: "¡Irán está acabado!".
El barril Brent sube en torno al 3 %
El inquilino de la Casa Blanca ha publicado este mensaje después de que el precio del barril de petróleo Brent subiera en torno al 3 % y superara los 94 dólares, ante su amenaza de atacar este mismo miércoles Irán "con dureza" si no firma ya un acuerdo de paz.
Según el presidente estadounidense, el texto ya está negociado y Teherán habría accedido a "no tener un arma nuclear", pero aún no han firmado el documento, a lo que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha respondido en X que es "un signo de desesperación" amenazar con atacar las "arterias de vida de la gente" y ha avanzado que su país permanecerá "firme ante cualquier presión y amenaza".
Esto se produce en medio de una escalada de tensión entre ambas partes después de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. bombardearan la víspera el país persa en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el Ormuz.
Irán cerró el estrecho en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel iniciados el 28 de febrero, que dieron comienzo a la guerra. Washington mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde abril.
En un intento de reabrir ese paso, vital para el comercio mundial, Trump anunció a principios de mayo la operación "Proyecto Libertad" con el objetivo de facilitar la salida de los buques varados en Ormuz, sin embargo las hostilidades no han cesado en esa zona e Irán ha mantenido su bloqueo, a pesar las negociaciones con Washington.
El estrecho, que separa la península Arábiga de Irán y conecta el golfo Pérsico con el de Omán, es fundamental para el comercio mundial. Por él pasó una media de 20 millones de barriles de crudo al día en 2025.
Según datos de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre el 1 y el 27 de febrero pasado, antes del inicio de la guerra, navegaron por Ormuz una media de 127 barcos diarios, mientras que a lo largo de marzo hubo un descenso del 95 %, con un promedio de seis embarcaciones cada día.